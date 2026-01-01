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Minimalistische Webanwendung zum Senden privater verschlüsselter Notizen mit Ablaufkontrollen und Passwortschutz.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Enclosed erstellen können

Hierbei handelt es sich um eine Open-Source-Webanwendung zum Versenden privater, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Notizen. Mithilfe nativer Browser-Krypto-APIs verschlüsselt sie Inhalte clientseitig, bevor diese den Server überhaupt erreichen – was bedeutet, dass der Host niemals Zugriff auf den unverschlüsselten Text hat. Notizen können so eingestellt werden, dass sie sich nach einmaligem Lesen selbst zerstören oder nach einer konfigurierbaren Zeitspanne ablaufen.

Das Selbst-Hosting von Enclosed auf Ihrem VPS stellt sicher, dass die verschlüsselte Notizenspeicherung vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Organisationen, die sensible Zugangsdaten, API-Schlüssel oder vertrauliche Informationen verwalten, erhalten die volle Kontrolle über die Datenresidenz und können benutzerdefinierte Ablaufrichtlinien durchsetzen, ohne auf Drittanbieter-Dienste angewiesen zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Enclosed

Clientseitige Verschlüsselung

Notizen werden im Browser vor der Übertragung mithilfe nativer Web Crypto APIs verschlüsselt, sodass der Server niemals den unverschlüsselten Inhalt sieht.

Selbstzerstörende Notizen

Legen Sie Notizen so fest, dass sie nach einmaligem Lesen oder einem festgelegten Zeitfenster ablaufen, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht länger als nötig bestehen bleiben.

Passwortschutz

Fügen Sie jeder Notiz ein optionales Passwort hinzu, das Empfänger zur Authentifizierung auffordert, bevor der Inhalt entschlüsselt und angezeigt werden kann.

Teilbare Links

Jede Notiz generiert eine einzigartige URL, die per E-Mail, Chat oder SMS versendet werden kann – für den Empfänger ist kein Konto oder keine Registrierung erforderlich.

Schlanke Bereitstellung

Ein einzelner Container mit minimalen Ressourcenanforderungen macht es einfach, Enclosed neben anderen Diensten auf demselben VPS zu betreiben.

Warum Sie Enclosed auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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