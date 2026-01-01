Aptabase ist eine Open-Source-, datenschutzorientierte Analyseplattform, die für Entwickler von Mobil-, Desktop- und Webanwendungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Website-Analyse-Tools, die Seitenaufrufe verfolgen, konzentriert sich Aptabase auf SDK-basiertes Event-Tracking – Entwickler instrumentieren ihre Apps mit leichten SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri und mehr, um benannte Events mit optionalen Eigenschaften zu erfassen. Das Ergebnis ist ein aussagekräftiges Dashboard, das zeigt, was Nutzer tatsächlich in Ihrer Anwendung tun, ohne Cookies, Fingerprinting oder websiteübergreifendes Tracking.

Das Self-Hosting von Aptabase auf einem VPS hält alle Analysedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was die DSGVO-Konformität vereinfacht und die ereignisbasierte Preisgestaltung eliminiert, die Cloud-Analyseanbieter bei steigender Nutzung berechnen.