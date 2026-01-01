Scoold mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Frage-und-Antwort-Plattform im Stack Overflow-Stil für Teams, Klassenzimmer und den internen Wissensaustausch.
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Was Sie mit Scoold erstellen können
Scoold ist eine Open-Source-Frage-Antwort- und Wissensaustauschplattform, inspiriert von Stack Overflow, speziell entwickelt für Teams, Schulen und Organisationen, die einen strukturierten Ort benötigen, um Fragen, Antworten und internes Wissen zu erfassen. Das Single-JAR Spring Boot-Frontend ist mit dem Para-Backend gekoppelt, das Authentifizierung, Suche und Persistenz verwaltet und in dieser Bereitstellung gebündelt mit einem eingebetteten H2-Speicher geliefert wird, der sofort nach dem ersten Start einsatzbereit ist.
Das Selbst-Hosting von Scoold behält jede Frage, Antwort, Abstimmung und Benutzeridentität auf Ihrem eigenen VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS-Frage-Antwort-Dienst. Es fallen keine Gebühren pro Benutzer an, keine Herstellerbindung für Ihre Wissensdatenbank, und die Apache 2.0-Lizenz ermöglicht es Ihnen, Abstimmungsregeln, Badges, Bereiche und Authentifizierungsanbieter anzupassen, um sie an die tatsächliche Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.
Wichtige Funktionen von Scoold
Stack Overflow Workflow
Abstimmung, akzeptierte Antworten, Reputation, Badges und Tags bieten Mitwirkenden den gleichen vertrauten Frage-und-Antwort-Workflow wie das öffentliche Stack Overflow, ohne Lernkurve für neue Teammitglieder.
Team-Bereiche
Gruppieren Sie Fragen und Benutzer in isolierte Bereiche, damit Technik, Support und Personalabteilung eine einzige Scoold-Installation gemeinsam nutzen können, ohne dass sich ihre Inhalte vermischen.
Gebündeltes Para-Backend
Der Para-Anwendungsserver wird zusammen mit Scoold bereitgestellt und beim ersten Start automatisch initialisiert, sodass Authentifizierung, Suche und Speicherung sofort ohne separate Einrichtung funktionieren.
Social- und LDAP-Login
Melden Sie sich mit Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP oder E-Mail und Passwort an — wählen Sie die Identitätsanbieter, die Ihre Organisation bereits verwendet, ohne benutzerdefinierten Authentifizierungscode schreiben zu müssen.
Markdown und Codeblöcke
GitHub-flavored Markdown mit Syntax-hervorgehobenen Codeblöcken, Tabellen, Aufgabenlisten und Emojis macht Scoold zu einer idealen Lösung für Entwicklungsteams zur Dokumentation technischer Probleme und Lösungen.
REST API und Webhooks
Eine OpenAPI 3.0 REST-Schnittstelle und signierte Webhooks ermöglichen es Ihnen, die Berichtserstellung zu skripten, bestehende Fragen-und-Antworten-Inhalte zu importieren und Scoold in Chat, Zapier oder Ihre eigene Automatisierung einzubinden.
Warum Sie Scoold auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.