Scoold ist eine Open-Source-Frage-Antwort- und Wissensaustauschplattform, inspiriert von Stack Overflow, speziell entwickelt für Teams, Schulen und Organisationen, die einen strukturierten Ort benötigen, um Fragen, Antworten und internes Wissen zu erfassen. Das Single-JAR Spring Boot-Frontend ist mit dem Para-Backend gekoppelt, das Authentifizierung, Suche und Persistenz verwaltet und in dieser Bereitstellung gebündelt mit einem eingebetteten H2-Speicher geliefert wird, der sofort nach dem ersten Start einsatzbereit ist.

Das Selbst-Hosting von Scoold behält jede Frage, Antwort, Abstimmung und Benutzeridentität auf Ihrem eigenen VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS-Frage-Antwort-Dienst. Es fallen keine Gebühren pro Benutzer an, keine Herstellerbindung für Ihre Wissensdatenbank, und die Apache 2.0-Lizenz ermöglicht es Ihnen, Abstimmungsregeln, Badges, Bereiche und Authentifizierungsanbieter anzupassen, um sie an die tatsächliche Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.