Sonarr mit 1 Klick bereitstellen.
Automatisiertes Verwaltungstool für TV-Serien-Sammlungen, das Episoden aus Usenet und Torrents überwacht, herunterlädt, umbenennt und organisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Sonarr erstellen können
Sonarr ist eine umfassende TV-Serien-Verwaltung und ein persönlicher Videorekorder für Usenet- und BitTorrent-Nutzer. Es überwacht RSS-Feeds nach neuen Episoden, lädt diese automatisch über Ihren bevorzugten Download-Client herunter und organisiert die resultierenden Dateien mit einheitlicher Benennung — alles ohne manuelles Eingreifen. Als Kernmitglied der arr-Suite integriert sich Sonarr nahtlos in Radarr, Prowlarr und Medienserver wie Plex und Jellyfin.
Die Bereitstellung von Sonarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass es rund um die Uhr läuft und neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, selbst wenn Ihr Heimcomputer ausgeschaltet ist. Persistenter Speicher schützt Ihre Bibliothekskonfigurationen und Qualitätsprofile, während die REST-API die Integration mit Anforderungsverwaltungstools ermöglicht, um ein vollständig automatisiertes Heimmedien-Ökosystem aufzubauen.
Wichtige Funktionen von Sonarr
Automatisierte Episoden-Überwachung
Verfolgt kommende Episoden über RSS-Feeds und lädt sie automatisch herunter, sobald neue Veröffentlichungen verfügbar sind.
Qualitätsprofilmanagement
Definieren Sie bevorzugte Auflösungen, Codecs und Dateigrößen pro Serie, und lassen Sie Sonarr automatisch auf bessere Releases aktualisieren, wenn diese verfügbar sind.
Client-Integration herunterladen
Verbindet sich mit qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet und mehr – und unterstützt sowohl Torrent- als auch Usenet-Workflows über eine einzige Oberfläche.
Medien-Server-Sync
Löst automatische Mediatheksaktualisierungen in Plex, Jellyfin, Emby und Kodi nach jedem Download aus und hält Ihren Medienserver ohne manuelle Aktualisierungen auf dem neuesten Stand.
Saisonpakethandhabung
Verarbeitet intelligent Downloads von Staffelpaketen, indem einzelne Episoden extrahiert und den überwachten Serieneinträgen zugeordnet werden.
Warum Sie Sonarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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