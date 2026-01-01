Sonarr ist eine umfassende TV-Serien-Verwaltung und ein persönlicher Videorekorder für Usenet- und BitTorrent-Nutzer. Es überwacht RSS-Feeds nach neuen Episoden, lädt diese automatisch über Ihren bevorzugten Download-Client herunter und organisiert die resultierenden Dateien mit einheitlicher Benennung — alles ohne manuelles Eingreifen. Als Kernmitglied der arr-Suite integriert sich Sonarr nahtlos in Radarr, Prowlarr und Medienserver wie Plex und Jellyfin.

Die Bereitstellung von Sonarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass es rund um die Uhr läuft und neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, selbst wenn Ihr Heimcomputer ausgeschaltet ist. Persistenter Speicher schützt Ihre Bibliothekskonfigurationen und Qualitätsprofile, während die REST-API die Integration mit Anforderungsverwaltungstools ermöglicht, um ein vollständig automatisiertes Heimmedien-Ökosystem aufzubauen.