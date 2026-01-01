Fider ist eine Open-Source-Feedback-Plattform, die die Lücke zwischen Produktteams und ihren Nutzern schließt. Ihr öffentliches Abstimmungsportal ermöglicht es Nutzern, Ideen einzureichen, bestehende Anfragen hochzustimmen und sich an Diskussionen zu beteiligen – so wird sichergestellt, dass die wertvollsten Funktionen zuerst priorisiert werden. Teams können Status aktualisieren, Roadmap-Entscheidungen kommunizieren und ihre Community während des gesamten Entwicklungszyklus auf dem Laufenden halten.

Das Selbst-Hosting von Fider auf Ihrem VPS behält alle Feedback- und Nutzerdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert die Pro-Nutzer-Preise von gehosteten Alternativen und ermöglicht es Ihnen, Branding und Authentifizierung an die Identität Ihres Produkts anzupassen.