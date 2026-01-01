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Open-Source PSA-Plattform für MSPs, die IT-Dokumentation, Ticketing, Abrechnung und Kundenverwaltung in einem System umfasst.

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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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4 vCPU-Kerne
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ITFlow erstellen können

ITFlow ist eine kostenlose, quelloffene Professional Services Automation (PSA)-Plattform, die speziell für Managed Service Provider entwickelt wurde. Sie konsolidiert IT-Dokumentation, Support-Tickets, Abrechnung und Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und Infrastrukturüberwachung in einem selbst gehosteten System – wodurch der verstreute Stapel separater Tools entfällt, den die meisten MSPs für den täglichen Betrieb verwenden.

Das Selbst-Hosting von ITFlow auf einem VPS gibt Ihrem Unternehmen die volle Kontrolle über jeden Kundenstamm, jede Anmeldeinformation und jedes Finanzdokument, ohne Lizenzgebühren pro Techniker oder Daten, die von Drittanbieter-SaaS-Anbietern gespeichert werden. Beim ersten Zugriff führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Erstellung Ihres Unternehmensprofils und Administratorkontos, bevor das System für die Kundenarbeit freigegeben wird.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von ITFlow

IT-Dokumentations-Hub

Zentralisieren Sie Kunden-Assets, Zugangsdaten, Domains, SSL-Zertifikate und Netzwerkdokumentation in einer durchsuchbaren, strukturierten Wissensdatenbank.

Ticketing und Helpdesk

Verwalten Sie Support-Tickets von der Erstellung bis zur Lösung mit E-Mail-zu-Ticket-Parsing, SLA-Verfolgung und Techniker-Zeiterfassung.

Rechnungsstellung und Abrechnung

Angebote erstellen, Rechnungen versenden, Ausgaben verfolgen und Einnahmen über ein integriertes Buchhaltungs-Dashboard überwachen, ohne ein separates Abrechnungstool.

Domain- und SSL-Benachrichtigungen

Überwacht automatisch die Ablaufdaten für Kundendomains und SSL-Zertifikate und sendet Benachrichtigungen, bevor Verlängerungen kritisch werden.

Kundenportal

Kunden melden sich bei einem gebrandeten Self-Service-Portal an, um ihre offenen Tickets, geteilten Dokumente und Rechnungen einzusehen.

Lieferanten- und Lizenzverfolgung

Erfassen Sie Softwarelizenzen, Anbieterkontakte und Verlängerungsdaten neben den Kunden-Assets, denen sie zugeordnet sind.

Warum Sie ITFlow auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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