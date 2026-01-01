Pangolin Newt ist ein vollständig im Benutzermodus laufender WireGuard-Tunnel-Client und TCP/UDP-Proxy, der entwickelt wurde, um sich in die identitätsbasierte Zugriffs-Plattform von Pangolin zu integrieren. Newt arbeitet ohne Kernel-Module oder erhöhte Berechtigungen und stellt verschlüsselte Tunnel zu Pangolin-Exit-Nodes her sowie lokale Proxys zur sicheren Weiterleitung von Anwendungsverkehr bereit.

Die Bereitstellung von Newt auf Ihrem VPS neben Ihren Diensten ermöglicht Ihnen Zero-Trust-Fernzugriff auf private Ressourcen von überall, wobei der Zugriff durch die identitätsbasierten Richtlinien von Pangolin geregelt wird – ohne öffentliche IP-Exposition oder traditionellen VPN-Overhead.