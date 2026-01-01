Pangolin Newt mit 1 Klick bereitstellen.
WireGuard-Tunnel-Client im Benutzermodus für den sicheren Zugriff auf private Dienste über die Pangolin Fernzugriffsplattform.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Pangolin Newt
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pangolin Newt erstellen können
Pangolin Newt ist ein vollständig im Benutzermodus laufender WireGuard-Tunnel-Client und TCP/UDP-Proxy, der entwickelt wurde, um sich in die identitätsbasierte Zugriffs-Plattform von Pangolin zu integrieren. Newt arbeitet ohne Kernel-Module oder erhöhte Berechtigungen und stellt verschlüsselte Tunnel zu Pangolin-Exit-Nodes her sowie lokale Proxys zur sicheren Weiterleitung von Anwendungsverkehr bereit.
Die Bereitstellung von Newt auf Ihrem VPS neben Ihren Diensten ermöglicht Ihnen Zero-Trust-Fernzugriff auf private Ressourcen von überall, wobei der Zugriff durch die identitätsbasierten Richtlinien von Pangolin geregelt wird – ohne öffentliche IP-Exposition oder traditionellen VPN-Overhead.
Wichtige Funktionen von Pangolin Newt
Userspace-WireGuard
Läuft vollständig im Benutzerbereich ohne Kernelmodule oder erhöhte Berechtigungen, wodurch die Bereitstellung in containerisierten Umgebungen sicher und unkompliziert ist.
Zero-Trust-Zugriff
Der Zugriff auf jede Ressource wird durch Pangolin-Identitätsrichtlinien kontrolliert, wodurch sichergestellt wird, dass nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf private Dienste zugreifen können.
Integrierter TCP/UDP-Proxy
Fungiert sowohl als Tunnelmanager als auch als Anwendungsproxy, der den Datenverkehr für mehrere Dienste über eine einzige verschlüsselte WireGuard-Verbindung weiterleitet.
Automatische Tunnelverwaltung
Unterhält eine persistente WebSocket-Verbindung zur Pangolin-Steuerungsebene, sodass Tunnel nach Netzwerkunterbrechungen automatisch wiederhergestellt werden.
NAT-Traversal-Unterstützung
Verbindet sich zuverlässig hinter Firewalls und restriktiven Netzwerken, ohne manuelle Portweiterleitung oder Änderungen an der Netzwerkkonfiguration.
Warum Sie Pangolin Newt auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.