Countly ist eine Open-Source-, datenschutzorientierte Analyse- und Engagement-Plattform, der Tausende von Teams zur Verfolgung der Produktleistung und des Nutzerverhaltens über Mobil-, Web-, Desktop- und IoT-Anwendungen hinweg vertrauen. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur das zu aktivieren, was Sie benötigen — von der Sitzungsverfolgung und Absturzberichterstattung bis hin zu Push-Benachrichtigungen und Remote-Konfiguration — ohne Ihre Bereitstellung zu überladen.

Das Self-Hosting von Countly gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Analysedaten, ohne Datenweitergabe an Dritte, ohne Sampling-Grenzen und ohne ereignisbasierte Preisgestaltung. Betreiben Sie es auf Ihrem eigenen VPS, um sensible Nutzerverhaltensdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur zu halten und die DSGVO- und Datenschutzanforderungen zu erfüllen.