Countly mit 1 Klick bereitstellen.
Datenschutzorientierte Produktanalyseplattform zur Verfolgung von Benutzerreisen über Mobil-, Web- und Desktop-Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Countly erstellen können
Countly ist eine Open-Source-, datenschutzorientierte Analyse- und Engagement-Plattform, der Tausende von Teams zur Verfolgung der Produktleistung und des Nutzerverhaltens über Mobil-, Web-, Desktop- und IoT-Anwendungen hinweg vertrauen. Die Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur das zu aktivieren, was Sie benötigen — von der Sitzungsverfolgung und Absturzberichterstattung bis hin zu Push-Benachrichtigungen und Remote-Konfiguration — ohne Ihre Bereitstellung zu überladen.
Das Self-Hosting von Countly gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Analysedaten, ohne Datenweitergabe an Dritte, ohne Sampling-Grenzen und ohne ereignisbasierte Preisgestaltung. Betreiben Sie es auf Ihrem eigenen VPS, um sensible Nutzerverhaltensdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur zu halten und die DSGVO- und Datenschutzanforderungen zu erfüllen.
Wichtige Funktionen von Countly
Plattform-übergreifendes Tracking
Erfassen Sie Sitzungen, Ereignisse und Nutzerpfade von mobilen (iOS, Android), Web- und Desktop-Apps mithilfe offizieller SDKs für React Native, Flutter, Unity und mehr.
Crash-Reporting
Erfassen und analysieren Sie Fehler und Abstürze auf allen Plattformen, mit vollständigen Stack-Traces und der Anzahl betroffener Benutzer, um die Priorisierung von Behebungen zu unterstützen.
Push-Benachrichtigungen
Senden Sie gezielte Push-Benachrichtigungen an iOS- und Android-Nutzer direkt vom Dashboard aus, mit Zielgruppensegmentierung und Zustellungsverfolgung.
Fernkonfiguration
Aktualisieren Sie das App-Verhalten in Echtzeit, ohne eine neue Version zu veröffentlichen, mithilfe von Remote-Konfigurations-Schlüssel-Wert-Paaren, die an bestimmte Benutzersegmente gebunden sind.
Compliance-Hub
Verwalten Sie die GDPR-Einwilligungsverwaltung und Anfragen von betroffenen Personen — einschließlich Datenexport und -löschung — über eine einzige integrierte Oberfläche.
Warum Sie Countly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.