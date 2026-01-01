Cassandra Reaper ist das De-facto-Open-Source-Tool zur Orchestrierung von Apache-Cassandra-Reparaturen über Single-Datacenter- und Multi-Site-Cluster hinweg. Ursprünglich bei Spotify entwickelt und von The Last Pickle gepflegt, segmentiert Reaper große Reparaturen in überschaubare Einheiten, führt sie opportunistisch über Knoten hinweg aus und setzt sie nach Ausfällen sicher fort – und ersetzt dabei fragile, Cron-gesteuerte Nodtool-Skripte durch einen zustandsbehafteten, beobachtbaren Workflow.

Das Selbst-Hosten von Reaper auf Ihrem VPS bietet Betreibern eine dedizierte Steuerungsebene mit einer Web-Benutzeroberfläche, einer REST-API und einem Metrik-Endpunkt. Diese Bereitstellung bündelt einen Apache-Cassandra-Knoten, sodass Sie Reparaturen sofort verbinden, planen und durchführen können, und bei Bedarf zusätzliche Produktionscluster via JMX registrieren können.