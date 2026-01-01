Bis zu 69 % Rabatt auf Corteza

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Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen von benutzerdefinierten GeschĂ¤ftsanwendungen, CRM-Systemen und automatisierten Workflows.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Automatische wĂ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wĂ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Corteza erstellen kĂ¶nnen

Corteza ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die es Teams ermĂ¶glicht, benutzerdefinierte GeschĂ¤ftsanwendungen, CRM-Pipelines und Prozessautomatisierungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu erstellen. Ihr Drag-and-Drop-App-Builder, die flexible Datensatzverwaltung und die integrierte Workflow-Engine ermĂ¶glichen es Unternehmen, jeden GeschĂ¤ftsprozess â€“ von der Lead-Verfolgung bis zu Compliance-Workflows â€“ zu modellieren und bereitzustellen, ohne einen einzigen Backend-Dienst von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.

Das Selbst-Hosting von Corteza auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre GeschĂ¤ftsdaten. Die Plattform unterstĂĽtzt LDAP, SAML und OAuth2 fĂĽr die Unternehmensauthentifizierung, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine REST/gRPC-API-OberflĂ¤che, die sich in bestehende Tools integrieren lĂ¤sst. PostgreSQL bietet zuverlĂ¤ssigen, skalierbaren Speicher fĂĽr alle DatensĂ¤tze und Automatisierungsprotokolle.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Corteza

Visueller App-Baukasten

Entwerfen Sie Datenmodelle, Formulare und Datensatzansichten ĂĽber eine browserbasierte Drag-and-Drop-OberflĂ¤che, ohne Backend-Code schreiben zu mĂĽssen.

Integriertes CRM

Corteza liefert ein sofort einsatzbereites CRM-Modul zur Verwaltung von Kontakten, Leads, Accounts und Vertriebspipelines standardmĂ¤Ăźig.

Workflow-Automatisierung

Erstellen Sie mehrstufige automatisierte Workflows, die durch DatensatzĂ¤nderungen, ZeitplĂ¤ne oder externe Webhooks ausgelĂ¶st werden, um manuelle Aufgaben zu eliminieren.

Enterprise Authentifizierung

Integriert sich mit LDAP-, SAML- und OAuth2-Anbietern, damit Teams sich mit bestehenden UnternehmensidentitĂ¤tssystemen anmelden kĂ¶nnen.

Feingranulare Zugriffssteuerung

Definieren Sie Berechtigungen pro Ressource und pro Operation fĂĽr jede Rolle, damit sensible Daten und Administratoraktionen ordnungsgemĂ¤Ăź eingeschrĂ¤nkt bleiben.

Integrations-Gateway

Benutzerdefinierte API-Endpunkte bereitstellen und sich ĂĽber das integrierte Integration Gateway ohne Middleware von Drittanbietern mit externen Diensten verbinden.

Warum Sie Corteza auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

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