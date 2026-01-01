Corteza mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen von benutzerdefinierten GeschĂ¤ftsanwendungen, CRM-Systemen und automatisierten Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Corteza erstellen kĂ¶nnen
Corteza ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die es Teams ermĂ¶glicht, benutzerdefinierte GeschĂ¤ftsanwendungen, CRM-Pipelines und Prozessautomatisierungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu erstellen. Ihr Drag-and-Drop-App-Builder, die flexible Datensatzverwaltung und die integrierte Workflow-Engine ermĂ¶glichen es Unternehmen, jeden GeschĂ¤ftsprozess â€“ von der Lead-Verfolgung bis zu Compliance-Workflows â€“ zu modellieren und bereitzustellen, ohne einen einzigen Backend-Dienst von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.
Das Selbst-Hosting von Corteza auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre GeschĂ¤ftsdaten. Die Plattform unterstĂĽtzt LDAP, SAML und OAuth2 fĂĽr die Unternehmensauthentifizierung, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine REST/gRPC-API-OberflĂ¤che, die sich in bestehende Tools integrieren lĂ¤sst. PostgreSQL bietet zuverlĂ¤ssigen, skalierbaren Speicher fĂĽr alle DatensĂ¤tze und Automatisierungsprotokolle.
Wichtige Funktionen von Corteza
Visueller App-Baukasten
Entwerfen Sie Datenmodelle, Formulare und Datensatzansichten ĂĽber eine browserbasierte Drag-and-Drop-OberflĂ¤che, ohne Backend-Code schreiben zu mĂĽssen.
Integriertes CRM
Corteza liefert ein sofort einsatzbereites CRM-Modul zur Verwaltung von Kontakten, Leads, Accounts und Vertriebspipelines standardmĂ¤Ăźig.
Workflow-Automatisierung
Erstellen Sie mehrstufige automatisierte Workflows, die durch DatensatzĂ¤nderungen, ZeitplĂ¤ne oder externe Webhooks ausgelĂ¶st werden, um manuelle Aufgaben zu eliminieren.
Enterprise Authentifizierung
Integriert sich mit LDAP-, SAML- und OAuth2-Anbietern, damit Teams sich mit bestehenden UnternehmensidentitĂ¤tssystemen anmelden kĂ¶nnen.
Feingranulare Zugriffssteuerung
Definieren Sie Berechtigungen pro Ressource und pro Operation fĂĽr jede Rolle, damit sensible Daten und Administratoraktionen ordnungsgemĂ¤Ăź eingeschrĂ¤nkt bleiben.
Integrations-Gateway
Benutzerdefinierte API-Endpunkte bereitstellen und sich ĂĽber das integrierte Integration Gateway ohne Middleware von Drittanbietern mit externen Diensten verbinden.
Warum Sie Corteza auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.