Corteza ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die es Teams ermĂ¶glicht, benutzerdefinierte GeschĂ¤ftsanwendungen, CRM-Pipelines und Prozessautomatisierungen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu erstellen. Ihr Drag-and-Drop-App-Builder, die flexible Datensatzverwaltung und die integrierte Workflow-Engine ermĂ¶glichen es Unternehmen, jeden GeschĂ¤ftsprozess â€“ von der Lead-Verfolgung bis zu Compliance-Workflows â€“ zu modellieren und bereitzustellen, ohne einen einzigen Backend-Dienst von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.

Das Selbst-Hosting von Corteza auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre GeschĂ¤ftsdaten. Die Plattform unterstĂĽtzt LDAP, SAML und OAuth2 fĂĽr die Unternehmensauthentifizierung, eine fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine REST/gRPC-API-OberflĂ¤che, die sich in bestehende Tools integrieren lĂ¤sst. PostgreSQL bietet zuverlĂ¤ssigen, skalierbaren Speicher fĂĽr alle DatensĂ¤tze und Automatisierungsprotokolle.