Marimo ist ein Python-Notebook der nächsten Generation, das die Probleme mit verstecktem Zustand traditioneller Jupyter-Notebooks eliminiert. Es verfolgt automatisch Abhängigkeiten zwischen Zellen und führt nachgelagerte Zellen reaktiv erneut aus, wenn sich Werte ändern, sodass Ihr Notebook immer den aktuellen Zustand der Daten widerspiegelt. Notebooks werden als einfache .py-Dateien gespeichert – vollständig versionskontrollierbar, in Pull-Requests überprüfbar und als Standard-Python-Skripte ausführbar oder als eigenständige Web-Apps bereitstellbar.

Das Selbst-Hosting von Marimo auf Ihrem VPS bietet Ihrem Team eine persistente, stets verfügbare Notebook-Umgebung, die von jedem Browser aus zugänglich ist, mit vorinstallierter SQL-Unterstützung für die Abfrage von Datenbanken auf demselben Server und Token-basierter Authentifizierung, um die Analyse privat zu halten.