Uptrace mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source APM-Plattform für verteilte Traces, Metriken und Logs, nativ auf OpenTelemetry aufgebaut.
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Was Sie mit Uptrace erstellen können
Uptrace ist eine Open-Source-Plattform für Anwendungsleistungsüberwachung (APM), die verteilte Traces, Metriken und Logs von mit OpenTelemetry instrumentierten Anwendungen in einer einzigen Oberfläche vereint. Basierend auf ClickHouse für die Speicherung von Telemetriedaten mit hohem Durchsatz und PostgreSQL für Metadaten, bietet es die Beobachtbarkeitsfunktionen von Datadog und New Relic ohne pro-Host-Lizenzgebühren oder Bedenken hinsichtlich der Datenresidenz.
Das Selbst-Hosting von Uptrace auf Ihrem VPS hält alle Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne pro-Span- oder pro-Log-Preise. Jede Anwendung, die mit OpenTelemetry SDKs instrumentiert ist — über Go, Python, Node.js, Java, .NET und mehr hinweg — kann Daten direkt über OTLP ohne zusätzliche Konfiguration senden.
Wichtige Funktionen von Uptrace
Verteiltes Tracing
Visualisieren Sie Anforderungsflüsse zwischen Microservices mit vollständigen Span-Details, Flame-Graphen und Service-Abhängigkeitskarten, um Latenzengpässe zu identifizieren.
Metriken und Dashboards
PromQL-kompatible Metrik-Engine mit über 50 vorgefertigten Dashboards für beliebte Frameworks, Datenbanken und Infrastrukturkomponenten.
Zentralisierte Protokollsuche
Erfassen und durchsuchen Sie strukturierte Logs im Volltext, zusammen mit korrelierten Traces und Metriken, in einer einzigen, vereinheitlichten Abfrageoberfläche.
Warnungen & Benachrichtigungen
Schwellenwert-basierte oder Anomalie-Alarme einrichten mit Weiterleitung an E-Mail, Slack, PagerDuty oder benutzerdefinierte Webhook-Endpunkte.
OTLP-nativ Ingestion
Telemetriedaten von jedem OpenTelemetry-SDK über gRPC oder HTTP empfangen, ohne benutzerdefinierte Adapter, Kollektoren oder proprietäre Agenten.
Warum Sie Uptrace auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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