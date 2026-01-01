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Open-Source Headless CMS, das jede SQL-Datenbank mit automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs umschlieÃŸt.

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Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 2
21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
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21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Directus erstellen kÃ¶nnen

Directus ist ein flexibles, quelloffenes Headless CMS, das auf jeder SQL-Datenbank aufsetzt und sofort eine dynamische REST- und GraphQL-API zusammen mit einer intuitiven Admin-OberflÃ¤che bereitstellt. Im Gegensatz zu CMS-Plattformen, die starre Inhaltsstrukturen vorgeben, ermÃ¶glicht Directus Ihnen, Daten genau so zu modellieren, wie Ihre Anwendung sie benÃ¶tigt â€“ und generiert dann automatisch eine vollstÃ¤ndige API, ohne dass Code erforderlich ist.

Das Selbst-Hosten von Directus auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Inhalte, Medien-Assets und Benutzerdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Sie vermeiden Pro-Sitz-Preise, API-Ratenbegrenzungen und das Risiko einer Anbieterbindung, wÃ¤hrend Sie die FlexibilitÃ¤t gewinnen, die Plattform mit benutzerdefinierten Erweiterungen, Webhooks und Integrationen zu erweitern, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Directus

Automatisch generierte APIs

Jedes Datenmodell, das Sie erstellen, erzeugt sofort REST- und GraphQL-Endpunkte, wodurch manuelle API-Entwicklungsarbeit entfÃ¤llt.

Intuitive VerwaltungsoberflÃ¤che

Nicht-technische Nutzer kÃ¶nnen Inhalte, Medien und strukturierte Daten Ã¼ber eine ausgefeilte BenutzeroberflÃ¤che verwalten, ohne Code berÃ¼hren zu mÃ¼ssen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Definieren Sie detaillierte Zugriffsregeln pro Rolle, Sammlung und Feld, um genau zu steuern, wer welche Daten lesen oder schreiben kann.

Echtzeit-Abonnements

WebSocket-basierte Abonnements ermÃ¶glichen Client-Anwendungen, sofort auf DatenÃ¤nderungen zu reagieren, ohne Polling.

Erweiterbare Architektur

Benutzerdefinierte Hooks, Module und Anzeigekomponenten ermÃ¶glichen es Ihnen, Directus an jeden Content-Workflow oder jede Integrationsanforderung anzupassen.

Warum Sie Directus auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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