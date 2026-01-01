Directus ist ein flexibles, quelloffenes Headless CMS, das auf jeder SQL-Datenbank aufsetzt und sofort eine dynamische REST- und GraphQL-API zusammen mit einer intuitiven Admin-OberflÃ¤che bereitstellt. Im Gegensatz zu CMS-Plattformen, die starre Inhaltsstrukturen vorgeben, ermÃ¶glicht Directus Ihnen, Daten genau so zu modellieren, wie Ihre Anwendung sie benÃ¶tigt â€“ und generiert dann automatisch eine vollstÃ¤ndige API, ohne dass Code erforderlich ist.

Das Selbst-Hosten von Directus auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Inhalte, Medien-Assets und Benutzerdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Sie vermeiden Pro-Sitz-Preise, API-Ratenbegrenzungen und das Risiko einer Anbieterbindung, wÃ¤hrend Sie die FlexibilitÃ¤t gewinnen, die Plattform mit benutzerdefinierten Erweiterungen, Webhooks und Integrationen zu erweitern, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.