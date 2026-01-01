1-Klick-Installation von Directus.
Open-Source Headless CMS, das jede SQL-Datenbank mit automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs umschlieÃŸt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Directus erstellen kÃ¶nnen
Directus ist ein flexibles, quelloffenes Headless CMS, das auf jeder SQL-Datenbank aufsetzt und sofort eine dynamische REST- und GraphQL-API zusammen mit einer intuitiven Admin-OberflÃ¤che bereitstellt. Im Gegensatz zu CMS-Plattformen, die starre Inhaltsstrukturen vorgeben, ermÃ¶glicht Directus Ihnen, Daten genau so zu modellieren, wie Ihre Anwendung sie benÃ¶tigt â€“ und generiert dann automatisch eine vollstÃ¤ndige API, ohne dass Code erforderlich ist.
Das Selbst-Hosten von Directus auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Inhalte, Medien-Assets und Benutzerdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Sie vermeiden Pro-Sitz-Preise, API-Ratenbegrenzungen und das Risiko einer Anbieterbindung, wÃ¤hrend Sie die FlexibilitÃ¤t gewinnen, die Plattform mit benutzerdefinierten Erweiterungen, Webhooks und Integrationen zu erweitern, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.
Wichtige Funktionen von Directus
Automatisch generierte APIs
Jedes Datenmodell, das Sie erstellen, erzeugt sofort REST- und GraphQL-Endpunkte, wodurch manuelle API-Entwicklungsarbeit entfÃ¤llt.
Intuitive VerwaltungsoberflÃ¤che
Nicht-technische Nutzer kÃ¶nnen Inhalte, Medien und strukturierte Daten Ã¼ber eine ausgefeilte BenutzeroberflÃ¤che verwalten, ohne Code berÃ¼hren zu mÃ¼ssen.
Rollenbasierte Berechtigungen
Definieren Sie detaillierte Zugriffsregeln pro Rolle, Sammlung und Feld, um genau zu steuern, wer welche Daten lesen oder schreiben kann.
Echtzeit-Abonnements
WebSocket-basierte Abonnements ermÃ¶glichen Client-Anwendungen, sofort auf DatenÃ¤nderungen zu reagieren, ohne Polling.
Erweiterbare Architektur
Benutzerdefinierte Hooks, Module und Anzeigekomponenten ermÃ¶glichen es Ihnen, Directus an jeden Content-Workflow oder jede Integrationsanforderung anzupassen.
Warum Sie Directus auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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