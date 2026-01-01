Nexterm ist eine Open-Source-Serververwaltungsplattform, die SSH-Terminalsitzungen, VNC-Desktops und RDP-Verbindungen in einer einzigen, browserbasierten OberflÃ¤che konsolidiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen Fernzugriffstools, die einen lokalen Client erfordern, lÃ¤uft Nexterm auf Ihrem VPS und bietet Ihnen einen vollstÃ¤ndigen Verbindungs-Hub, der von jedem GerÃ¤t mit einem Browser aus zugÃ¤nglich ist.

Nexterm auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Server-Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Der integrierte SFTP-Dateimanager, die Sitzungsaufzeichnung, die Ãœberwachung sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Organisationen und 2FA machen es zu einem praktischen Ersatz fÃ¼r das Jonglieren mit mehreren SSH-Clients, VNC-Viewern und RDP-Tools.