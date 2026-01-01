DumbDrop ist eine bewusst minimalistische Datei-Upload-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass das Teilen von Dateien mit einem Server kein Kontosystem, keinen Objektspeicher und kein Cloud-Abonnement erfordern sollte.

Die BenutzeroberflÃ¤che ist eine einzige Drop-Zone â€” ziehen Sie Dateien hinein, und sie landen auf der Festplatte in einem konfigurierten Upload-Verzeichnis, das Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.

Trotz der geringen OberflÃ¤che bietet DumbDrop praktische Extras wie optionalen PIN-Schutz, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Verzeichnis-Uploads, konfigurierbare GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, Dateierweiterungsfilterung und Apprise-Benachrichtigungen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt hochgeladene Dateien privat, eliminiert pro-Gigabyte-ÃœbertragungsgebÃ¼hren von Drittanbieterdiensten und bietet Ihnen einen zuverlÃ¤ssigen Ãœbergabepunkt fÃ¼r Mitarbeiter, die keinen Shell- oder SFTP-Zugriff haben.