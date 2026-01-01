DumbDrop mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer Drag-and-Drop-Datei-Uploader, der Dateien direkt in einen Ordner ablegt â€” keine Datenbank, keine Konten, kein Aufwand.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DumbDrop erstellen kÃ¶nnen
DumbDrop ist eine bewusst minimalistische Datei-Upload-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass das Teilen von Dateien mit einem Server kein Kontosystem, keinen Objektspeicher und kein Cloud-Abonnement erfordern sollte.
Die BenutzeroberflÃ¤che ist eine einzige Drop-Zone â€” ziehen Sie Dateien hinein, und sie landen auf der Festplatte in einem konfigurierten Upload-Verzeichnis, das Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.
Trotz der geringen OberflÃ¤che bietet DumbDrop praktische Extras wie optionalen PIN-Schutz, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Verzeichnis-Uploads, konfigurierbare GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, Dateierweiterungsfilterung und Apprise-Benachrichtigungen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt hochgeladene Dateien privat, eliminiert pro-Gigabyte-ÃœbertragungsgebÃ¼hren von Drittanbieterdiensten und bietet Ihnen einen zuverlÃ¤ssigen Ãœbergabepunkt fÃ¼r Mitarbeiter, die keinen Shell- oder SFTP-Zugriff haben.
Wichtige Funktionen von DumbDrop
Drag-and-Drop-Uploads
Ziehen Sie eine Datei, mehrere Dateien oder einen ganzen Ordner auf die Seite, und die ursprÃ¼ngliche Verzeichnisstruktur bleibt auf der Festplatte erhalten.
Keine Datenbank erforderlich
Hochgeladene Dateien werden direkt in ein eingebundenes Verzeichnis geschrieben, sodass Backups eine einfache Ordnerkopie sind und es nichts zu migrieren gibt.
Optionaler PIN-Schutz
Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um Uploads auf gemeinsam genutzten Servern einzuschrÃ¤nken, ohne ein vollstÃ¤ndiges Authentifizierungssystem einzurichten.
Apprise-Benachrichtigungen
Lassen Sie sich Ã¼ber jeden von Apprise unterstÃ¼tzten Kanal benachrichtigen, jedes Mal, wenn eine neue Datei ankommt, mit anpassbaren Vorlagen fÃ¼r Dateiname, GrÃ¶ÃŸe und Speichernutzung.
Dateiauflistung und Bereinigung
Aktivieren Sie den optionalen Dateibrowser, um hochgeladene Dateien direkt Ã¼ber die WeboberflÃ¤che ohne SSH-Zugriff herunterzuladen oder zu lÃ¶schen.
Erweiterungs- und GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen
BeschrÃ¤nken Sie akzeptierte Dateitypen und begrenzen Sie die Upload-GrÃ¶ÃŸen, um die Drop-Zone an Ihre beabsichtigte Nutzung anzupassen.
Warum Sie DumbDrop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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