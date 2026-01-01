GitLab Community Edition ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Git-Repository-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Code-Review und Container-Registry in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung vereint. Sie macht die Integration mehrerer separater Tools Ã¼berflÃ¼ssig und bietet Teams eine vollstÃ¤ndige Plattform fÃ¼r den Softwareentwicklungszyklus unter voller organisatorischer Kontrolle.

Das Selbst-Hosting von GitLab eliminiert die Preisgestaltung pro Benutzer und hÃ¤lt Quellcode, CI/CD-Geheimnisse und Ergebnisse von Sicherheits-Scans auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Hinweis: Der erste Start dauert 3-10 Minuten, da alle internen Dienste initialisiert werden â€“ 502-Fehler wÃ¤hrend dieses Zeitraums sind normal. FÃ¼r Bereitstellungen kleiner Teams werden mindestens 2 CPU-Kerne und 4 GB RAM empfohlen.