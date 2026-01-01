GitLab mit 1 Klick bereitstellen.
Komplette Open-Source-DevOps-Plattform, die Git-Hosting, CI/CD-Pipelines und Projektmanagement in einer Anwendung kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GitLab erstellen kÃ¶nnen
GitLab Community Edition ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Git-Repository-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Code-Review und Container-Registry in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung vereint. Sie macht die Integration mehrerer separater Tools Ã¼berflÃ¼ssig und bietet Teams eine vollstÃ¤ndige Plattform fÃ¼r den Softwareentwicklungszyklus unter voller organisatorischer Kontrolle.
Das Selbst-Hosting von GitLab eliminiert die Preisgestaltung pro Benutzer und hÃ¤lt Quellcode, CI/CD-Geheimnisse und Ergebnisse von Sicherheits-Scans auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Hinweis: Der erste Start dauert 3-10 Minuten, da alle internen Dienste initialisiert werden â€“ 502-Fehler wÃ¤hrend dieses Zeitraums sind normal. FÃ¼r Bereitstellungen kleiner Teams werden mindestens 2 CPU-Kerne und 4 GB RAM empfohlen.
Wichtige Funktionen von GitLab
Integrierte CI/CD Pipelines
Integrierte Pipeline-Runner automatisieren Tests, Docker-Image-Builds und Bereitstellungen, ohne auf Jenkins oder externe CI-Dienste angewiesen zu sein.
Container-Registry
Speichern und verwalten Sie Docker-Images direkt neben Ihrem Code in einer integrierten privaten Container-Registry.
Merge-Request-Workflows
Code-Reviews mit Inline-Kommentaren, Genehmigungsregeln und Merge-Request-Vorlagen sichern die QualitÃ¤ts-Gates fÃ¼r jede Ã„nderung.
SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung
Integriertes SAST, AbhÃ¤ngigkeitsscanning und Geheimniserkennung identifizieren Schwachstellen, bevor Code in die Produktion gelangt.
Problemverfolgung und Planung
Boards, Meilensteine, Labels und Roadmaps ermÃ¶glichen es Teams, die Arbeit auf derselben Plattform zu planen und zu verfolgen, auf der sich auch der Code befindet.
Warum Sie GitLab auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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