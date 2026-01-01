PrivateGPT mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete RAG-Engine, mit der Sie mit Ihren privaten Dokumenten unter Verwendung lokaler LLMs chatten können – keine Daten verlassen Ihren Server.
Wählen Sie einen VPS-Plan für PrivateGPT
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PrivateGPT erstellen können
PrivateGPT ist eine Open-Source-RAG-Plattform (Retrieval-Augmented Generation) zum Abfragen Ihrer eigenen Dokumente mithilfe lokaler großer Sprachmodelle. Laden Sie Dateien hoch und stellen Sie Fragen dazu – das System ruft die relevantesten Passagen ab und verwendet ein lokales LLM, um genaue, zitierte Antworten zu generieren, ohne Daten an externe APIs oder Cloud-Dienste zu senden.
Diese Bereitstellung verwendet Ollama, um die Inferenz vollständig auf der CPU auszuführen, was sie auf jedem VPS ohne GPU praktikabel macht. Beim ersten Start lädt Ollama automatisch Llama 3.1 8B und ein Texteinbettungsmodell herunter – kein HuggingFace-Konto oder API-Schlüssel erforderlich. Nachfolgende Starts sind schnell. Self-Hosting bewahrt Ihre Dokumente, Abfragen und den Konversationsverlauf auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollständig kontrollieren.
Wichtige Funktionen von PrivateGPT
100% datenschutzfreundlich
Alle Inferenz läuft lokal über Ollama — Dokumente, Abfragen und Antworten gelangen nie an externe APIs oder Cloud-Dienste.
Dokumentenerfassung
Laden Sie PDFs, Textdateien, Tabellenkalkulationen und mehr hoch; das System zerlegt und bettet sie in einen lokalen Vektorspeicher zur semantischen Abfrage ein.
RAG-gestützte Antworten
Jede Antwort ruft zuerst die relevantesten Dokumentpassagen ab und stützt die Antworten auf Ihre tatsächlichen Inhalte, anstatt auf halluziniertes Wissen.
Mehrere Abfragemodi
Wechseln Sie zwischen RAG-Chat, vollständiger Dokumentensuche, reinem LLM-Chat und Zusammenfassung über dieselbe Oberfläche, ohne etwas neu konfigurieren zu müssen.
GPU-freie Inferenz
Läuft vollständig auf der CPU via Ollama — keine GPU oder CUDA erforderlich, wodurch es auf jedem Standard-VPS-Plan bereitgestellt werden kann.
Integrierte Web-UI
Gradio-basierte Oberfläche zum Hochladen von Dokumenten, zum Stellen von Fragen und zur Verwaltung aufgenommener Dateien – kein separates Frontend zur Installation.
Warum Sie PrivateGPT auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.