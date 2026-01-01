Inkscape ist der fÃ¼hrende quelloffene Vektorgrafikeditor zum Erstellen von Logos, Icons, Illustrationen und technischen Diagrammen im SVG-Format. Diese Vorlage fÃ¼hrt die vollstÃ¤ndige Inkscape-Desktop-Anwendung Ã¼ber KasmVNC aus, wodurch sie von jedem modernen Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne dass etwas lokal installiert werden muss.

Das Hosten von Inkscape auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Design-Arbeitsbereich, der Ihnen gerÃ¤teÃ¼bergreifend folgt. Ihre benutzerdefinierten Erweiterungen, Paletten, Vorlagen und Projektdateien sind immer verfÃ¼gbar, und die Umgebung ist durch HTTPS mit Passwortauthentifizierung gesichert â€“ kein VPN oder Desktop-Synchronisierung erforderlich.