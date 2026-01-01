Bis zu 69 % Rabatt auf Inkscape

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Kostenloser und quelloffener Vektorgrafikeditor, der Ã¼ber eine Cloud-basierte Desktop-Umgebung von jedem Browser aus zugÃ¤nglich ist.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Inkscape erstellen kÃ¶nnen

Inkscape ist der fÃ¼hrende quelloffene Vektorgrafikeditor zum Erstellen von Logos, Icons, Illustrationen und technischen Diagrammen im SVG-Format. Diese Vorlage fÃ¼hrt die vollstÃ¤ndige Inkscape-Desktop-Anwendung Ã¼ber KasmVNC aus, wodurch sie von jedem modernen Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne dass etwas lokal installiert werden muss.

Das Hosten von Inkscape auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Design-Arbeitsbereich, der Ihnen gerÃ¤teÃ¼bergreifend folgt. Ihre benutzerdefinierten Erweiterungen, Paletten, Vorlagen und Projektdateien sind immer verfÃ¼gbar, und die Umgebung ist durch HTTPS mit Passwortauthentifizierung gesichert â€“ kein VPN oder Desktop-Synchronisierung erforderlich.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Inkscape

Browser-zugÃ¤nglicher Desktop

Die vollstÃ¤ndige Inkscape-Anwendung lÃ¤uft in Ihrem Browser Ã¼ber KasmVNC und ermÃ¶glicht Ihnen den Zugriff auf Ihren Design-Arbeitsbereich von jedem GerÃ¤t aus.

SVG-Native Bearbeitung

Inkscape arbeitet direkt mit SVG-Geometrie, sodass Grafiken ohne QualitÃ¤tsverlust auf jede AuflÃ¶sung skaliert werden kÃ¶nnen â€” ideal fÃ¼r Web und Print.

Erweiterte Knotenbearbeitung

PrÃ¤zise BÃ©zierkurven- und Knotenbearbeitungswerkzeuge geben Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Pfade fÃ¼r detaillierte Illustrationen und Icon-Arbeiten.

Erweiterungen und Skripterstellung

Hunderte von integrierten und Community-Erweiterungen ermÃ¶glichen Automatisierung, benutzerdefinierte Effekte und Workflow-Integrationen direkt in Inkscape.

Persistenter Workspace

Projektdateien, Schriftarten, Paletten und Einstellungen bleiben Ã¼ber Sitzungen hinweg in einem benannten Docker-Volume erhalten und Ã¼berleben Container-Neustarts und -Updates.

Warum Sie Inkscape auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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