Inkscape mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloser und quelloffener Vektorgrafikeditor, der Ã¼ber eine Cloud-basierte Desktop-Umgebung von jedem Browser aus zugÃ¤nglich ist.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Inkscape
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Inkscape erstellen kÃ¶nnen
Inkscape ist der fÃ¼hrende quelloffene Vektorgrafikeditor zum Erstellen von Logos, Icons, Illustrationen und technischen Diagrammen im SVG-Format. Diese Vorlage fÃ¼hrt die vollstÃ¤ndige Inkscape-Desktop-Anwendung Ã¼ber KasmVNC aus, wodurch sie von jedem modernen Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne dass etwas lokal installiert werden muss.
Das Hosten von Inkscape auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Design-Arbeitsbereich, der Ihnen gerÃ¤teÃ¼bergreifend folgt. Ihre benutzerdefinierten Erweiterungen, Paletten, Vorlagen und Projektdateien sind immer verfÃ¼gbar, und die Umgebung ist durch HTTPS mit Passwortauthentifizierung gesichert â€“ kein VPN oder Desktop-Synchronisierung erforderlich.
Wichtige Funktionen von Inkscape
Browser-zugÃ¤nglicher Desktop
Die vollstÃ¤ndige Inkscape-Anwendung lÃ¤uft in Ihrem Browser Ã¼ber KasmVNC und ermÃ¶glicht Ihnen den Zugriff auf Ihren Design-Arbeitsbereich von jedem GerÃ¤t aus.
SVG-Native Bearbeitung
Inkscape arbeitet direkt mit SVG-Geometrie, sodass Grafiken ohne QualitÃ¤tsverlust auf jede AuflÃ¶sung skaliert werden kÃ¶nnen â€” ideal fÃ¼r Web und Print.
Erweiterte Knotenbearbeitung
PrÃ¤zise BÃ©zierkurven- und Knotenbearbeitungswerkzeuge geben Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Pfade fÃ¼r detaillierte Illustrationen und Icon-Arbeiten.
Erweiterungen und Skripterstellung
Hunderte von integrierten und Community-Erweiterungen ermÃ¶glichen Automatisierung, benutzerdefinierte Effekte und Workflow-Integrationen direkt in Inkscape.
Persistenter Workspace
Projektdateien, Schriftarten, Paletten und Einstellungen bleiben Ã¼ber Sitzungen hinweg in einem benannten Docker-Volume erhalten und Ã¼berleben Container-Neustarts und -Updates.
Warum Sie Inkscape auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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