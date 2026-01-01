Paisa ist ein selbst gehosteter persönlicher Finanz-Tracker, der auf dem Prinzip der doppelten Buchführung basiert. Er bietet Ihnen ein präzises, vollständiges Bild Ihrer Finanzen – Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Nettovermögen –, die mithilfe von Nur-Text-Journaldateien verfolgt werden, die Sie vollständig besitzen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Finanz-Apps bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren und ohne dass Dritte auf Ihre Finanzdaten zugreifen können.

Die Weboberfläche verwandelt Ihr Buchhaltungsjournal in interaktive Dashboards: Ausgabenaufschlüsselungen nach Kategorien, Vermögensallokationsdiagramme, Prognosen für Altersvorsorgeziele und die Verfolgung von Anlagerenditen für Investmentfonds und Aktien. Die Unterstützung mehrerer Währungen verwaltet Finanzen, die sich über verschiedene Länder oder Anlageklassen verteilen.