Paisa mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Finanz-Tracker mit doppelter Buchführung für vollständige Transparenz über Vermögenswerte, Ausgaben und das Nettovermögen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paisa erstellen können
Paisa ist ein selbst gehosteter persönlicher Finanz-Tracker, der auf dem Prinzip der doppelten Buchführung basiert. Er bietet Ihnen ein präzises, vollständiges Bild Ihrer Finanzen – Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Nettovermögen –, die mithilfe von Nur-Text-Journaldateien verfolgt werden, die Sie vollständig besitzen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Finanz-Apps bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren und ohne dass Dritte auf Ihre Finanzdaten zugreifen können.
Die Weboberfläche verwandelt Ihr Buchhaltungsjournal in interaktive Dashboards: Ausgabenaufschlüsselungen nach Kategorien, Vermögensallokationsdiagramme, Prognosen für Altersvorsorgeziele und die Verfolgung von Anlagerenditen für Investmentfonds und Aktien. Die Unterstützung mehrerer Währungen verwaltet Finanzen, die sich über verschiedene Länder oder Anlageklassen verteilen.
Wichtige Funktionen von Paisa
Doppelte Buchhaltung
Jede Transaktion wird mit passenden Soll- und Habenbuchungen erfasst und bietet Ihnen eine mathematisch präzise Nachverfolgung, die Fehler automatisch aufdeckt.
Nettovermögensübersicht
Eine einzige Ansicht aggregiert alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zeitverlauf und zeigt, wie sich Ihre gesamte Finanzlage Monat für Monat verändert.
Anlagerenditeverfolgung
Verfolgen Sie die Wertentwicklung von Investmentfonds und Aktien mithilfe von XIRR-Berechnungen, damit Sie stets die tatsächliche annualisierte Rendite jeder Anlageposition kennen.
Budget-Ist-Analyse
Vergleichen Sie geplante Ausgaben mit tatsächlichen Ausgaben nach Kategorie, um zu erkennen, wohin Ihr Geld tatsächlich fließt, im Gegensatz zu Ihren Ausgabenplänen.
Nur-Text-Datendateien
Alle Finanzdaten werden in menschenlesbaren Journaldateien gespeichert, die Sie unabhängig von der Anwendung bearbeiten, versionskontrollieren und sichern können.
Warum Sie Paisa auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.