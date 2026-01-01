LibreNMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Community-gesteuertes, automatisch erkennendes Netzwerküberwachungssystem mit umfassender SNMP-Unterstützung für Tausende von Gerätemodellen.
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Was Sie mit LibreNMS erstellen können
LibreNMS ist ein voll ausgestattetes, GPL-lizenziertes Netzwerküberwachungssystem, das Ihre gesamte Infrastruktur automatisch über SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP und ARP erkennt. Es unterstützt Tausende von Gerätemodellen von Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet und vielen weiteren sofort einsatzbereit und bietet Ihnen Traffic-Diagramme pro Port, Warnmeldungen und Topologie-Mapping ohne gerätebasierte Lizenzgebühren.
Das Selbst-Hosting von LibreNMS auf Ihrem VPS hält sensible Infrastruktur-Telemetriedaten auf Hardware, die Sie kontrollieren, ohne Agenten-Footprint auf überwachten Geräten. Diese Bereitstellung bündelt LibreNMS mit MariaDB, Redis und einem dedizierten Poller-Dispatcher-Container, sodass Polling und Warnmeldungen zuverlässig neben der Web-Benutzeroberfläche weiterlaufen.
Wichtige Funktionen von LibreNMS
SNMP Auto-Discovery
Automatisch Geräte und deren Schnittstellen über SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP und ARP erkennen, ohne manuelle Inventurarbeit.
Breite Geräteunterstützung
Wird mit Unterstützung für Tausende von Netzwerk-, Server- und IoT-Gerätemodellen von Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet und vielen weiteren geliefert.
Alarmierung und Benachrichtigungen
Definieren Sie Regeln mit Vorlagen-basierten Warnmeldungen und stellen Sie diese über E-Mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Webhooks und 80+ Transportwege bereit.
Abrechnung und Bandbreite
Verfolgen Sie den Pro-Port-Datenverkehr mit Abrechnungsberichten nach dem 95. Perzentil für Leitungen und Kundenschnittstellen, ideal für ISPs und Managed Service Provider.
API und Integrationen
Vollständige REST-API sowie erstklassige Integrationen mit Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping und OpenStreetMap-basierten Karten.
Verteiltes Polling
Der Dispatcher-Dienst skaliert das Polling über mehrere Worker-Container und hält große Netzwerke reaktionsfähig, ohne verpasste Intervalle.
Warum Sie LibreNMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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