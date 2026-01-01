HumHub ist eine Open-Source-Plattform für soziale Unternehmensnetzwerke, die es Organisationen ermöglicht, private, selbst gehostete Intranet-Communities aufzubauen. Sie kombiniert das vertraute Gefühl von sozialen Netzwerken – Aktivitäts-Streams, Bereiche (Gruppenkanäle), Direktnachrichten, Benutzerprofile und Benachrichtigungen – mit den Kontroll- und Datenschutzanforderungen einer internen Teamplattform. Im Gegensatz zu gehosteten Alternativen wie Slack oder Microsoft Teams läuft HumHub vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Kosten pro Benutzer oder dass Daten Ihre Server verlassen.

Basierend auf einer modularen Architektur bietet HumHub einen Marktplatz mit über 100 kostenlosen und Premium-Modulen, die Wikis, Kalender, Aufgabenverwaltung, Umfragen, Dateifreigabe und LDAP-/Active-Directory-Authentifizierung umfassen – wodurch es an die spezifischen Kollaborationsbedürfnisse jedes Teams oder jeder Organisation anpassbar ist.