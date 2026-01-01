JupyterLab ist der moderne Nachfolger von Jupyter Notebook und bietet eine flexible, mehrteilige Oberfläche, die interaktive Notebooks, ein Terminal, einen Code-Editor, einen Dateibrowser und Ausgabebetrachter in einem browserbasierten Arbeitsbereich vereint. Es unterstützt über 40 Sprach-Kernel und lässt sich über ein umfangreiches Erweiterungs-Ökosystem mit Git, Datenbanken und Cloud-Speicher integrieren.

Das Hosting von JupyterLab auf einem VPS bietet Datenwissenschaftlern und Forschern dedizierte Rechenressourcen ohne Ausführungszeitbegrenzungen, Speicherlimits und Sitzungsrücksetzungen. Ihre installierten Pakete, konfigurierten Umgebungen und zwischengespeicherten Datensätze bleiben zwischen den Sitzungen erhalten, wodurch der ständige Neuinstallationszyklus entfällt, der bei Cloud-Notebook-Diensten üblich ist.