ChartDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Datenbankdiagramm-Editor, der jedes Schema sofort aus einer einzigen SQL-Abfrage visualisiert, ohne dass gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich sind.
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Was Sie mit ChartDB erstellen können
ChartDB ist ein browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor, der Entwicklern und DBAs ermöglicht, jedes Datenbankschema zu visualisieren, ohne das Tool direkt mit ihrer Datenbank zu verbinden. Eine einzelne „Smart Query“ – eine SQL-Anweisung, die Sie in Ihrem eigenen Client ausführen – gibt Schema-Metadaten als JSON zurück. Fügen Sie sie in ChartDB ein, und es wird sofort ein vollständiges interaktives ERD generiert, ohne dass ein Konto, gespeicherte Anmeldeinformationen oder ein Datenbankpasswort jemals Ihr Terminal verlassen.
Die KI-gestützte DDL-Exportfunktion generiert Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, was für Teams nützlich ist, die datenbankübergreifende Migrationen planen oder Schemaänderungen zur Überprüfung dokumentieren. Das Self-Hosting von ChartDB hält alle Schema-Informationen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt sie in einem Cloud-Tool eines Drittanbieters zu speichern.
Wichtige Funktionen von ChartDB
Smart-Query-Import
Fügen Sie ein einzelnes SQL-Abfrageergebnis ein, um sofort ein vollständiges ERD zu generieren – keine direkte Datenbankverbindung oder gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich.
KI-DDL-Export
Generiert SQL-Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, unterstützt Teams bei der Planung datenbankübergreifender Migrationen oder bei der Erstellung von Schemadokumentationen.
10+ Datenbanken-Support
Funktioniert sofort einsatzbereit mit PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase und mehr.
Interaktiver Editor
Annotieren, neu anordnen und optimieren Sie Diagramme mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die für komplexe Multi-Tabellen-Schemata entwickelt wurde.
Mehrere Exportformate
Exportieren Sie Diagramme als SQL, DBML, JSON, PNG, JPG oder SVG für die Dokumentation, das Teilen oder die Integration mit anderen Tools.
Warum Sie ChartDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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