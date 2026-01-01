ChartDB ist ein browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor, der Entwicklern und DBAs ermöglicht, jedes Datenbankschema zu visualisieren, ohne das Tool direkt mit ihrer Datenbank zu verbinden. Eine einzelne „Smart Query“ – eine SQL-Anweisung, die Sie in Ihrem eigenen Client ausführen – gibt Schema-Metadaten als JSON zurück. Fügen Sie sie in ChartDB ein, und es wird sofort ein vollständiges interaktives ERD generiert, ohne dass ein Konto, gespeicherte Anmeldeinformationen oder ein Datenbankpasswort jemals Ihr Terminal verlassen.

Die KI-gestützte DDL-Exportfunktion generiert Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, was für Teams nützlich ist, die datenbankübergreifende Migrationen planen oder Schemaänderungen zur Überprüfung dokumentieren. Das Self-Hosting von ChartDB hält alle Schema-Informationen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt sie in einem Cloud-Tool eines Drittanbieters zu speichern.