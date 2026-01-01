Rocket.Chat mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform fÃ¼r Teamkommunikation mit Echtzeit-Messaging, Videoanrufen und vollstÃ¤ndiger Datenhoheit.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Rocket.Chat
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rocket.Chat erstellen kÃ¶nnen
Rocket.Chat ist eine vollstÃ¤ndig Open-Source-Teamkommunikationsplattform, der Ã¼ber 12 Millionen Nutzer vertrauen und die in Tausenden von Organisationen weltweit eingesetzt wird, darunter NASA, die US Navy und die Deutsche Telekom. Sie bietet KanÃ¤le, Direktnachrichten, Videokonferenzen, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und ein umfangreiches Integrations-Ã–kosystem â€“ alles ohne auf Drittanbieter-Infrastruktur angewiesen zu sein.
Das Selbsthosten von Rocket.Chat auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team eine private Kommunikationszentrale ohne GebÃ¼hren pro Benutzer und mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten. Diese Bereitstellung verwendet MongoDB mit einem Replica Set fÃ¼r hohe DatenintegritÃ¤t, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Nachrichten, Dateien und Ihr Konversationsverlauf dauerhaft und zugÃ¤nglich bleiben. Das anfÃ¤ngliche Administratorkonto wird automatisch mit den bei der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.
Wichtige Funktionen von Rocket.Chat
Echtzeit-Nachrichten
Organisierte Team-GesprÃ¤che in persistenten KanÃ¤len mit Threads, Reaktionen, Nachrichten-Pinning und Volltextsuche Ã¼ber den gesamten Verlauf.
Video- und Audioanrufe
Integrierte Videokonferenzen mit Bildschirmfreigabe via Jitsi, BigBlueButton oder nativem WebRTC â€” keine externen Meeting-Tools erforderlich.
Omnichannel-Posteingang
Verwalten Sie Kundenkonversationen aus LiveChat, E-Mail, WhatsApp, Telegram und anderen KanÃ¤len in einem einzigen, zentralen Posteingang.
Enterprise-Sicherheit
LDAP, SAML SSO, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung und granulare rollenbasierte Zugriffskontrolle fÃ¼r Umgebungen mit hohen Compliance-Anforderungen.
Umfassende Integrationen
Verbinden Sie sich mit GitHub, Jira, GitLab und Hunderten anderer Tools Ã¼ber Webhooks, Slash-Befehle und einen integrierten App-Marktplatz.
Warum Sie Rocket.Chat auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.