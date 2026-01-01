Rocket.Chat ist eine vollstÃ¤ndig Open-Source-Teamkommunikationsplattform, der Ã¼ber 12 Millionen Nutzer vertrauen und die in Tausenden von Organisationen weltweit eingesetzt wird, darunter NASA, die US Navy und die Deutsche Telekom. Sie bietet KanÃ¤le, Direktnachrichten, Videokonferenzen, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und ein umfangreiches Integrations-Ã–kosystem â€“ alles ohne auf Drittanbieter-Infrastruktur angewiesen zu sein.

Das Selbsthosten von Rocket.Chat auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team eine private Kommunikationszentrale ohne GebÃ¼hren pro Benutzer und mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten. Diese Bereitstellung verwendet MongoDB mit einem Replica Set fÃ¼r hohe DatenintegritÃ¤t, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Nachrichten, Dateien und Ihr Konversationsverlauf dauerhaft und zugÃ¤nglich bleiben. Das anfÃ¤ngliche Administratorkonto wird automatisch mit den bei der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.