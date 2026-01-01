DSpace ist die weltweit am hÃ¤ufigsten genutzte Open-Source-Repository-Plattform, die Ã¼ber 2.000 institutionelle Repositories an UniversitÃ¤ten, Bibliotheken, Museen und Forschungseinrichtungen betreibt. Sie erfasst, organisiert und bewahrt digitale Materialien jeglichen Formats â€“ Artikel, Abschlussarbeiten, DatensÃ¤tze, Bilder und Audio â€“ mit umfangreichen Dublin Core Metadaten und persistenten Handle-Identifikatoren fÃ¼r eine dauerhafte ZitierfÃ¤higkeit.

Das Selbst-Hosting von DSpace auf dem eigenen VPS behÃ¤lt die volle Kontrolle Ã¼ber wissenschaftliche Inhalte, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffsregeln im eigenen Haus. Die gebÃ¼ndelte REST-API, Angular-OberflÃ¤che, der Solr-Discovery-Layer und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Institutionen einen vollstÃ¤ndigen Repository-Stack ohne wiederkehrende SaaS-GebÃ¼hren oder Anbieterbindung.