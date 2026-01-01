DSpace mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Repository fÃ¼r Institutionen zur Bewahrung und Verbreitung wissenschaftlicher Forschung, Abschlussarbeiten und digitaler Sammlungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DSpace erstellen kÃ¶nnen
DSpace ist die weltweit am hÃ¤ufigsten genutzte Open-Source-Repository-Plattform, die Ã¼ber 2.000 institutionelle Repositories an UniversitÃ¤ten, Bibliotheken, Museen und Forschungseinrichtungen betreibt. Sie erfasst, organisiert und bewahrt digitale Materialien jeglichen Formats â€“ Artikel, Abschlussarbeiten, DatensÃ¤tze, Bilder und Audio â€“ mit umfangreichen Dublin Core Metadaten und persistenten Handle-Identifikatoren fÃ¼r eine dauerhafte ZitierfÃ¤higkeit.
Das Selbst-Hosting von DSpace auf dem eigenen VPS behÃ¤lt die volle Kontrolle Ã¼ber wissenschaftliche Inhalte, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffsregeln im eigenen Haus. Die gebÃ¼ndelte REST-API, Angular-OberflÃ¤che, der Solr-Discovery-Layer und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Institutionen einen vollstÃ¤ndigen Repository-Stack ohne wiederkehrende SaaS-GebÃ¼hren oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von DSpace
Artikelversionierung
Verfolgen Sie mehrere Versionen von Artikeln, DatensÃ¤tzen und Abschlussarbeiten, damit Forschende Einreichungen aktualisieren kÃ¶nnen, ohne die Zitationshistorie zu verlieren.
OAI-PMH-Harvesting
Integrierter OAI-PMH-Endpunkt stellt Metadaten fÃ¼r Google Scholar, BASE und andere Aggregatoren zur weltweiten Auffindbarkeit bereit.
Persistente IDs verwalten
Jedes Element erhÃ¤lt einen permanenten Handle.net-Identifikator, damit Links URL-Ã„nderungen und institutionelles Rebranding Ã¼berleben.
Solr-gestÃ¼tzte Suche
Ein dediziertes Solr-Backend bietet facettenreiche Navigation, Volltextsuche und Nutzungsstatistiken fÃ¼r Millionen von Elementen.
Konfigurierbare Workflows
Sammlungsbezogene Einreichungsworkflows mit redaktionellen PrÃ¼fschritten passen sich an die Richtlinien von FakultÃ¤ten, Bibliotheken und Abteilungen an.
COAR Notify bereit
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r COAR Notify-Protokolle verbindet Ihr Repository mit dem entstehenden Ã–kosystem fÃ¼r offene Peer-Reviews.
Warum Sie DSpace auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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