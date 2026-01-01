Databag mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Audio-/Videoanrufen und themenbasierten Gesprächs-Threads.
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Was Sie mit Databag erstellen können
Databag ist eine selbst gehostete, föderierte Messaging-Plattform, die dezentrale Kommunikation für Einzelpersonen und kleine Gemeinschaften ermöglicht, ohne auf Unternehmensserver oder Blockchain-Infrastruktur angewiesen zu sein. Mithilfe von Public-Private-Key-Kryptographie für die Identität sind Konten nicht an eine bestimmte Hosting-Domain gebunden – Benutzer auf verschiedenen Databag-Knoten können frei miteinander kommunizieren, ähnlich wie bei der E-Mail-Föderation.
Die Plattform unterstützt End-to-End-verschlüsselte versiegelte Themen, Audio- und Videoanrufe, mobile Push-Benachrichtigungen und eine themenbasierte Nachrichtenorganisation. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass alle Konversationen, der Anrufverlauf und die Kontaktdaten vollständig in Ihrer Infrastruktur verbleiben, mit unbegrenzten Konten pro Knoten und ohne pro-Benutzer-Gebühren – was es ideal für Familien, Freundeskreise und kleine Organisationen macht, die moderne Messaging-Lösungen ohne Unternehmensvermittler wünschen.
Wichtige Funktionen von Databag
Föderiertes Messaging
Konten auf verschiedenen Databag-Knoten können direkt kommunizieren, wodurch ein dezentrales Netzwerk entsteht, in dem kein einzelner Server alle Konversationen kontrolliert.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Versiegelte Themen verwenden clientseitige Verschlüsselung, sodass Nachrichten-Inhalte selbst vor dem Server-Administrator, der den Knoten hostet, privat bleiben.
Audio- und Videoanrufe
Die integrierte Anruffunktion erübrigt ein separates Videokonferenz-Tool für Communitys, die Databag bereits für Messaging nutzen.
Themenbasierte Threads
Organisiert Gespräche nach Themen statt nach Kontakten und erleichtert es, Diskussionen fokussiert und innerhalb einer Community durchsuchbar zu halten.
Unbegrenzte Konten
Jeder Knoten unterstützt beliebig viele Konten ohne zusätzliche Kosten, was das Hosting von Messaging für einen gesamten Haushalt oder eine Organisation wirtschaftlich macht.
Warum Sie Databag auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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