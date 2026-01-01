Homebridge ist ein schlanker Node.js-Server, der die iOS HomeKit API emuliert und die Siri-Steuerung sowie die Integration in die Home-App für tausende Geräte ermöglicht, die Apples Ökosystem nicht nativ unterstützen. Mit über 2.000 von der Community entwickelten Plugins verbindet es smarte Beleuchtung, Thermostate, Kameras und Sicherheitssysteme von Marken wie Ring, Nest, TP-Link und Tuya zu einem einheitlichen HomeKit-Erlebnis.

Der Betrieb von Homebridge auf einem VPS gewährleistet eine 24/7 Verfügbarkeit für Ihre HomeKit-Automatisierungen, unabhängig von lokalen Strom- oder Netzwerkbedingungen, mit persistenter Plugin-Konfiguration und zuverlässigem Fernzugriff von überall auf der Welt.