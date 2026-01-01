LibrePhotos mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Fotoverwaltung mit automatischer Gesichtserkennung, Objekterkennung und KI-gestützter Suche für Ihre gesamte Sammlung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LibrePhotos erstellen können
LibrePhotos ist eine selbst gehostete Open-Source-Fotoverwaltungsplattform, die KI-gestützte Organisation in Ihre persönliche Fotobibliothek bringt. Im Gegensatz zu Google Fotos oder iCloud bleibt jedes Bild auf Ihrem eigenen Server – ohne Upload-Limits, ohne Abonnementgebühren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Erinnerungen. Es verarbeitet Ihre Fotos automatisch mit Gesichtserkennung, Szenenerkennung und semantischer Suche, sodass Sie jedes Bild ohne manuelle Kennzeichnung finden können.
Das Selbst-Hosten von LibrePhotos auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre persönlichsten Daten. Die gesamte ML-Verarbeitung läuft lokal ab – Gesichts-Clustering, Reverse Geocoding und Objekterkennung erfolgen auf Ihrem Server, ohne Aufrufe externer KI-Dienste. Ob Sie von einem Cloud-Fotodienst migrieren oder ein privates Familienarchiv aufbauen, LibrePhotos bietet eine ausgereifte, funktionsreiche Alternative.
Wichtige Funktionen von LibrePhotos
Gesichtserkennung
Gruppiert Gesichter in Ihrer gesamten Bibliothek automatisch, sodass Sie Personen einmal markieren und jedes Foto, auf dem sie erscheinen, sofort finden können.
KI-gestützte Fotosuche
Durchsuchen Sie Ihre Fotos nach Objekten, Szenen und Beschreibungen mithilfe von maschinellem Lernen direkt auf dem Gerät — keine Cloud-API erforderlich.
Automatische Fotoorganisation
Zeitachsen- und Albumansichten mit ereignisbasierter Gruppierung, Reverse-Geocoding und EXIF-Metadaten-Extraktion organisieren Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand.
Mehrbenutzer-Support
Teilen Sie Ihren Fotoserver mit Familienmitgliedern, jeweils mit einer eigenen Bibliothek, einem eigenen Gesichtserkennungsbereich und eigenen Zugriffskontrollen.
Raw- und Video-Unterstützung
Verarbeitet RAW-Dateien, HEIC-/HEIF-Formate und Videos neben Standard-JPEGs unter Beibehaltung der vollen Bildqualität und Metadaten.
Warum Sie LibrePhotos auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.