DokuWiki mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einfache, datenbankfreie Wiki-Plattform fÃ¼r technische Dokumentation und Team-Wissensdatenbanken.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DokuWiki erstellen kÃ¶nnen
DokuWiki ist ein leichtgewichtiges, standardkonformes Wiki, das alle Inhalte in einfachen Textdateien statt in einer Datenbank speichert. Dieses dateibasierte Design hÃ¤lt die Einrichtung minimal und macht Backups trivial einfach â€“ kopieren Sie einfach die Dateien. Trotz seiner Einfachheit bietet DokuWiki eine voll ausgestattete Bearbeitungserfahrung, hierarchische Namensraumorganisation, granulare Zugriffskontrollen und ein umfangreiches Plugin-Ã–kosystem, das die FunktionalitÃ¤t erweitern kann, ohne die KomplexitÃ¤t der Infrastruktur zu erhÃ¶hen.
Das Selbst-Hosting von DokuWiki auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dokumentation privat und vollstÃ¤ndig zu Ihren eigenen Bedingungen zugÃ¤nglich. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren, keine externen DienstabhÃ¤ngigkeiten und keine Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen â€“ was es zu einer zuverlÃ¤ssigen Langzeitwahl fÃ¼r interne Wikis, technische Runbooks und Team-Wissensdatenbanken jeder GrÃ¶ÃŸe macht.
Wichtige Funktionen von DokuWiki
Keine Datenbank erforderlich
Alle Inhalte werden als reine Textdateien gespeichert, wodurch der Einrichtungs- und Wartungsaufwand fÃ¼r Datenbanken entfÃ¤llt, der bei anderen Wiki-Plattformen Ã¼blich ist.
Integrierte Versionskontrolle
Jede Bearbeitung wird mit einer vollstÃ¤ndigen Diff-Ansicht und einer Ein-Klick-Wiederherstellung verfolgt, sodass keine InhaltsÃ¤nderung jemals dauerhaft verloren geht.
Flexible Zugriffskontrolle
Benutzergruppen und Berechtigungen auf Seitenebene ermÃ¶glichen es Ihnen, Abschnitte des Wikis genau dem richtigen Publikum einzuschrÃ¤nken oder freizugeben.
Reichhaltiges Plugin-Ã–kosystem
Hunderte von Community-Plugins fÃ¼gen Funktionen wie Syntaxhervorhebung, Diagramme, Aufgabenlisten und Integrationen hinzu, ohne den Kerncode zu berÃ¼hren.
Einfache Backups
Da Inhalte einfache Dateien sind, ist die Sicherung des gesamten Wikis so einfach wie das Kopieren eines Verzeichnisses oder dessen Einbeziehung in jede dateibasierte Backup-Strategie.
Warum Sie DokuWiki auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
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