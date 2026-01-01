DokuWiki ist ein leichtgewichtiges, standardkonformes Wiki, das alle Inhalte in einfachen Textdateien statt in einer Datenbank speichert. Dieses dateibasierte Design hÃ¤lt die Einrichtung minimal und macht Backups trivial einfach â€“ kopieren Sie einfach die Dateien. Trotz seiner Einfachheit bietet DokuWiki eine voll ausgestattete Bearbeitungserfahrung, hierarchische Namensraumorganisation, granulare Zugriffskontrollen und ein umfangreiches Plugin-Ã–kosystem, das die FunktionalitÃ¤t erweitern kann, ohne die KomplexitÃ¤t der Infrastruktur zu erhÃ¶hen.

Das Selbst-Hosting von DokuWiki auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dokumentation privat und vollstÃ¤ndig zu Ihren eigenen Bedingungen zugÃ¤nglich. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren, keine externen DienstabhÃ¤ngigkeiten und keine Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen â€“ was es zu einer zuverlÃ¤ssigen Langzeitwahl fÃ¼r interne Wikis, technische Runbooks und Team-Wissensdatenbanken jeder GrÃ¶ÃŸe macht.