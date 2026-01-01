Bis zu 69 % Rabatt auf DokuWiki

DokuWiki mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Einfache, datenbankfreie Wiki-Plattform fÃ¼r technische Dokumentation und Team-Wissensdatenbanken.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DokuWiki erstellen kÃ¶nnen

DokuWiki ist ein leichtgewichtiges, standardkonformes Wiki, das alle Inhalte in einfachen Textdateien statt in einer Datenbank speichert. Dieses dateibasierte Design hÃ¤lt die Einrichtung minimal und macht Backups trivial einfach â€“ kopieren Sie einfach die Dateien. Trotz seiner Einfachheit bietet DokuWiki eine voll ausgestattete Bearbeitungserfahrung, hierarchische Namensraumorganisation, granulare Zugriffskontrollen und ein umfangreiches Plugin-Ã–kosystem, das die FunktionalitÃ¤t erweitern kann, ohne die KomplexitÃ¤t der Infrastruktur zu erhÃ¶hen.

Das Selbst-Hosting von DokuWiki auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dokumentation privat und vollstÃ¤ndig zu Ihren eigenen Bedingungen zugÃ¤nglich. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren, keine externen DienstabhÃ¤ngigkeiten und keine Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen â€“ was es zu einer zuverlÃ¤ssigen Langzeitwahl fÃ¼r interne Wikis, technische Runbooks und Team-Wissensdatenbanken jeder GrÃ¶ÃŸe macht.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von DokuWiki

Keine Datenbank erforderlich

Alle Inhalte werden als reine Textdateien gespeichert, wodurch der Einrichtungs- und Wartungsaufwand fÃ¼r Datenbanken entfÃ¤llt, der bei anderen Wiki-Plattformen Ã¼blich ist.

Integrierte Versionskontrolle

Jede Bearbeitung wird mit einer vollstÃ¤ndigen Diff-Ansicht und einer Ein-Klick-Wiederherstellung verfolgt, sodass keine InhaltsÃ¤nderung jemals dauerhaft verloren geht.

Flexible Zugriffskontrolle

Benutzergruppen und Berechtigungen auf Seitenebene ermÃ¶glichen es Ihnen, Abschnitte des Wikis genau dem richtigen Publikum einzuschrÃ¤nken oder freizugeben.

Reichhaltiges Plugin-Ã–kosystem

Hunderte von Community-Plugins fÃ¼gen Funktionen wie Syntaxhervorhebung, Diagramme, Aufgabenlisten und Integrationen hinzu, ohne den Kerncode zu berÃ¼hren.

Einfache Backups

Da Inhalte einfache Dateien sind, ist die Sicherung des gesamten Wikis so einfach wie das Kopieren eines Verzeichnisses oder dessen Einbeziehung in jede dateibasierte Backup-Strategie.

Warum Sie DokuWiki auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete ProduktivitÃ¤tsplattform

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WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und das meistgenutzte CMS

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