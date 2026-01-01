EmbyStat ist eine spezielle Analyse- und Statistik-Anwendung für Emby- und Jellyfin-Medienserver. Sie verbindet sich direkt mit der API Ihres Medienservers, um Daten über Ihre Bibliothek, Sehgewohnheiten und Serverleistung zu sammeln, und präsentiert die Informationen über visuelle Dashboards und detaillierte Berichte.

Die Bereitstellung von EmbyStat auf einem VPS gewährleistet eine kontinuierliche Datenerfassung im Hintergrund und stets zugängliche Analysen, ohne Ressourcen auf Ihrem Medienserver selbst zu verbrauchen. Persistenter Speicher bewahrt historische Statistiken für langfristige Trendanalysen, und die geplante Erfassung hält Berichte ohne manuelles Eingreifen aktuell.