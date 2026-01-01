EmbyStat mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Statistik- und Analyse-Dashboard für Emby- und Jellyfin-Medienserver mit detaillierten Bibliothekseinblicken und Nutzungsberichten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EmbyStat erstellen können
EmbyStat ist eine spezielle Analyse- und Statistik-Anwendung für Emby- und Jellyfin-Medienserver. Sie verbindet sich direkt mit der API Ihres Medienservers, um Daten über Ihre Bibliothek, Sehgewohnheiten und Serverleistung zu sammeln, und präsentiert die Informationen über visuelle Dashboards und detaillierte Berichte.
Die Bereitstellung von EmbyStat auf einem VPS gewährleistet eine kontinuierliche Datenerfassung im Hintergrund und stets zugängliche Analysen, ohne Ressourcen auf Ihrem Medienserver selbst zu verbrauchen. Persistenter Speicher bewahrt historische Statistiken für langfristige Trendanalysen, und die geplante Erfassung hält Berichte ohne manuelles Eingreifen aktuell.
Wichtige Funktionen von EmbyStat
Bibliotheksstatistiken
Detaillierte Aufschlüsselungen Ihrer Film- und Fernsehbibliothek nach Genre, Qualität, Sprache und Bewertung geben ein vollständiges Bild Ihrer Mediensammlung.
Analysen anzeigen
Die Verfolgung des Wiedergabeverlaufs und der Sehgewohnheiten pro Nutzer zeigt auf, welche Inhalte angesehen, erneut angesehen oder unvollendet gelassen werden.
Duplikaterkennung
Identifiziert doppelte Dateien in Ihrer Bibliothek, um Speicherplatz zurückzugewinnen und eine saubere, gut organisierte Sammlung zu pflegen.
Server-Gesundheitsüberwachung
Überwacht Server-Leistungsmetriken und Benutzeraktivität, um Engpässe zu identifizieren und ein reibungsloses Streaming-Erlebnis zu gewährleisten.
Interaktive Diagramme
Visuelle Dashboards mit Diagrammen und Grafiken machen es einfach, Trends zu erkunden und Bibliothekseinblicke auf einen Blick zu teilen.
Warum Sie EmbyStat auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.