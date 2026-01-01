ZincSearch mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige Open-Source-Suchmaschine, die in Go entwickelt wurde und Volltextsuche mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs von Elasticsearch bietet.
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Was Sie mit ZincSearch erstellen können
ZincSearch ist eine in Go geschriebene Open-Source-Suchmaschine, die als leichtgewichtige Alternative zu Elasticsearch dient. Sie wurde für Teams entwickelt, die eine schnelle Volltextsuche benötigen, ohne einen JVM-basierten Cluster betreiben zu müssen. Sie wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert, läuft problemlos mit weniger als 1 GB RAM, bietet eine Elasticsearch-kompatible Ingest-API und enthält eine integrierte Vue-Web-UI zum Indizieren von Daten und Ausführen von Abfragen.
Das Selbst-Hosting von ZincSearch auf Ihrem eigenen VPS hält Protokolldaten, Dokumentenindizes und Suchanalysen unter Ihrer Kontrolle, während die Kosten und der Betriebsaufwand von verwaltetem Elasticsearch oder gehosteten Suchplattformen vermieden werden — und das schemafreie Design bedeutet, dass Sie JSON-Dokumente innerhalb weniger Minuten nach der Bereitstellung indizieren können.
Wichtige Funktionen von ZincSearch
Einzel-Binärdatei-Platzbedarf
Läuft mit weniger als 1 GB RAM, ohne JVM, ohne Lucene-Optimierung und ohne Cluster-Bootstrap – ideal für kleinere VPS-Pläne.
Elasticsearch-kompatible API
Nahtlose Unterstützung für die Elasticsearch Ingest API ermöglicht es bestehenden Log-Shippern und Clients, Dokumente ohne Codeänderungen zu senden.
Integrierte Web-UI
Vue-basierte Oberfläche zum Verwalten von Indizes, Ausführen von Suchanfragen und Erkunden von Dokumenten wird standardmäßig mitgeliefert.
Schemalose Indizierung
Indizieren Sie JSON-Dokumente direkt mit automatischer Felderkennung — keine vorherigen Mapping-Definitionen erforderlich.
Integrierte Authentifizierung
Token-basierte Authentifizierung ist standardmäßig enthalten und aktiviert, ohne dass ein separates Sicherheits-Plugin konfiguriert werden muss.
Aggregationen und Facetten
Standard-Aggregationsabfragen bilden die Grundlage für Dashboards, Log-Analysen und gefilterte Sucherlebnisse über Millionen von Dokumenten hinweg.
Warum Sie ZincSearch auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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