ZincSearch ist eine in Go geschriebene Open-Source-Suchmaschine, die als leichtgewichtige Alternative zu Elasticsearch dient. Sie wurde für Teams entwickelt, die eine schnelle Volltextsuche benötigen, ohne einen JVM-basierten Cluster betreiben zu müssen. Sie wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert, läuft problemlos mit weniger als 1 GB RAM, bietet eine Elasticsearch-kompatible Ingest-API und enthält eine integrierte Vue-Web-UI zum Indizieren von Daten und Ausführen von Abfragen.

Das Selbst-Hosting von ZincSearch auf Ihrem eigenen VPS hält Protokolldaten, Dokumentenindizes und Suchanalysen unter Ihrer Kontrolle, während die Kosten und der Betriebsaufwand von verwaltetem Elasticsearch oder gehosteten Suchplattformen vermieden werden — und das schemafreie Design bedeutet, dass Sie JSON-Dokumente innerhalb weniger Minuten nach der Bereitstellung indizieren können.