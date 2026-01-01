Photoview ist eine schnelle, selbst gehostete Fotogalerie, die für Fotografen und Familien entwickelt wurde, die ihre Erinnerungen auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur speichern möchten. Sie liest direkt aus Ihrer bestehenden Verzeichnisstruktur – kein Importvorgang, keine Neuorganisation von Dateien – und generiert Miniaturansichten und Vorschauen automatisch auf Ihrem eigenen Server.

Im Gegensatz zu Cloud-Fotodiensten bewahrt Photoview Ihre Originale unberührt und privat auf. RAW-Dateien, EXIF-Metadaten, GPS-Koordinaten und Gesichtserkennung funktionieren alle, ohne ein einziges Foto an einen Drittanbieterdienst zu senden. Jeder Benutzer erhält seinen eigenen Bibliothekspfad, wodurch es sich für Haushalte oder kleine Teams eignet, die einen Server teilen.