Photoview mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Fotogalerie, die Ihre Dateisystemstruktur widerspiegelt und Ihre Originaldateien niemals verändert.
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Was Sie mit Photoview erstellen können
Photoview ist eine schnelle, selbst gehostete Fotogalerie, die für Fotografen und Familien entwickelt wurde, die ihre Erinnerungen auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur speichern möchten. Sie liest direkt aus Ihrer bestehenden Verzeichnisstruktur – kein Importvorgang, keine Neuorganisation von Dateien – und generiert Miniaturansichten und Vorschauen automatisch auf Ihrem eigenen Server.
Im Gegensatz zu Cloud-Fotodiensten bewahrt Photoview Ihre Originale unberührt und privat auf. RAW-Dateien, EXIF-Metadaten, GPS-Koordinaten und Gesichtserkennung funktionieren alle, ohne ein einziges Foto an einen Drittanbieterdienst zu senden. Jeder Benutzer erhält seinen eigenen Bibliothekspfad, wodurch es sich für Haushalte oder kleine Teams eignet, die einen Server teilen.
Wichtige Funktionen von Photoview
Dateisystem-gespiegelte Alben
Ihre bestehende Verzeichnisstruktur wird automatisch zu Ihrer Albumstruktur — kein Import, keine Neuorganisation, keine Bindung.
RAW-Datei-Unterstützung
Nativ durchsucht und zeigt Vorschauen von RAW-Kameraformaten über Darktable an, sodass Fotografen ihre gesamte Bibliothek ohne Konvertierung sehen.
Gesichtserkennung
Erkennt und gruppiert automatisch Fotos derselben Person und erleichtert so das Auffinden aller Fotos einer bestimmten Person unter Tausenden von Bildern.
EXIF- und GPS-Metadaten
Zeigt Kameraeinstellungen, Objektivdaten und Standortinformationen für jedes Foto an, mit einer optionalen Kartenansicht, unterstützt von Mapbox.
Sicheres Teilen
Generieren Sie öffentliche Freigabelinks für einzelne Fotos oder ganze Alben, mit optionalem Passwortschutz für kontrollierten externen Zugriff.
Mehrbenutzerbibliotheken
Jedes Benutzerkonto wird einem eigenen Verzeichnispfad auf dem Server zugeordnet, wodurch Familienmitglieder oder Mitarbeiter in separaten Bibliotheken von einer einzigen Instanz getrennt gehalten werden.
Warum Sie Photoview auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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