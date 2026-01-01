PufferPanel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Verwaltungspanel für Gameserver mit einer Web-UI für Minecraft, Factorio, Rust und viele andere Spiele.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PufferPanel erstellen können
PufferPanel ist ein kostenloses, Open-Source, webbasiertes Gameserver-Verwaltungspanel, mit dem Sie dedizierte Gameserver von einer einzigen Oberfläche aus erstellen, konfigurieren und betreiben können. Es unterstützt von Haus aus eine breite Palette von Titeln – darunter Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Spiele mit der Source-Engine – und verwendet Vorlagen, damit Sie neue Servertypen einrichten können, ohne die Befehlszeile zu berühren.
Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Gameserver, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichte Alternative zu kommerziellen Control Panels und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.
Wichtige Funktionen von PufferPanel
Multi-Game-Support
Integrierte Vorlagen für Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source-Engine-Spiele und viele mehr, mit der Möglichkeit, eigene Vorlagen hinzuzufügen.
Webbasierte Konsole
Verwalten Sie jeden Gameserver über eine übersichtliche Web-Oberfläche mit Live-Konsolenausgabe, Start-/Stopp-Steuerung und Echtzeit-Statistiken zur Ressourcennutzung.
Benutzerrollen und Berechtigungen
Gewähren Sie Freunden, Moderatoren oder Administratoren eingeschränkten Zugriff, damit mehrere Personen beim Betrieb von Servern helfen können, ohne das Root-Konto teilen zu müssen.
SFTP-Dateizugriff
Der integrierte SFTP-Server ermöglicht Benutzern das Hochladen von Mods, Welten und Konfigurationsdateien direkt auf ihre Spielserver.
Geplante Aufgaben
Automatisieren Sie Neustarts, Backups und andere wiederkehrende Aufgaben pro Server mithilfe des integrierten Aufgabenplaners.
OAuth2 API
Die OAuth2-geschützte REST-API ermöglicht externen Tools, Bots und Dashboards die Integration mit Ihrer Spielserver-Flotte.
Warum Sie PufferPanel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.