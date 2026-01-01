PufferPanel ist ein kostenloses, Open-Source, webbasiertes Gameserver-Verwaltungspanel, mit dem Sie dedizierte Gameserver von einer einzigen Oberfläche aus erstellen, konfigurieren und betreiben können. Es unterstützt von Haus aus eine breite Palette von Titeln – darunter Minecraft, Factorio, Rust, ARK und Spiele mit der Source-Engine – und verwendet Vorlagen, damit Sie neue Servertypen einrichten können, ohne die Befehlszeile zu berühren.

Das Selbst-Hosting von PufferPanel auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Gameserver, Spielerdaten und Modding-Einrichtung, mit integrierten Benutzerrollen, SFTP-Zugriff und Live-Konsolenausgabe. Es ist eine leichte Alternative zu kommerziellen Control Panels und passt natürlich zu einer Gaming-Community mit einem einzigen VPS.