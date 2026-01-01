Dozzle ist eine konfigurationsfreie Web-Oberfläche zur Echtzeit-Überwachung von Docker-Container-Logs. Es erkennt automatisch jeden Container auf dem Host und streamt deren Ausgabe direkt an eine saubere, reaktionsschnelle Browser-Benutzeroberfläche – keine Log-Agenten, kein externer Speicher, keine Einrichtung über das Mounten des Docker-Sockets hinaus.

Entwickler nutzen es, um während des Debuggings mehrere Dienste gleichzeitig zu überwachen, während Betreiber es für eine schnelle Incident-Triage nutzen. Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen erleichtern es, die genauen Log-Zeilen zu isolieren, die Sie benötigen, ohne den Browser verlassen zu müssen. Mit minimalem Ressourcenverbrauch und ohne Datenbankabhängigkeiten läuft Dozzle bequem neben Produktions-Workloads auf jedem VPS.