OTOBO ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau â€“ Ticket-Warteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB â€“ ohne LizenzgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstÃ¼tzt die Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen standardmÃ¤ÃŸig erledigt.

Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle Ã¼ber alle Ticketdaten, KundendatensÃ¤tze und SLA-Berichte. Diese Vorlage stellt den vollstÃ¤ndigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB fÃ¼r die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten fÃ¼r die schnelle Volltextsuche Ã¼ber alle Tickets hinweg und Redis fÃ¼r Session-Caching und Performance.