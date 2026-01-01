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Open-Source Helpdesk- und Ticketsystem fÃ¼r IT-Service-Management, Kundenservice und Prozessautomatisierung.

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Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
7,79â‚¬/Mon.
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
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21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OTOBO erstellen kÃ¶nnen

OTOBO ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau â€“ Ticket-Warteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB â€“ ohne LizenzgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstÃ¼tzt die Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen standardmÃ¤ÃŸig erledigt.

Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle Ã¼ber alle Ticketdaten, KundendatensÃ¤tze und SLA-Berichte. Diese Vorlage stellt den vollstÃ¤ndigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB fÃ¼r die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten fÃ¼r die schnelle Volltextsuche Ã¼ber alle Tickets hinweg und Redis fÃ¼r Session-Caching und Performance.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von OTOBO

Mehrkanal-Ticketing

Empfangen und verwalten Sie Tickets von E-Mail, Webformularen und Telefon in einer einheitlichen Warteschlange mit vollstÃ¤ndigem PrÃ¼fverlauf und GesprÃ¤chsverlÃ¤ufen.

SLA und Eskalation

Definieren Sie Antwort- und LÃ¶sungsziele pro Warteschlange oder Kunde, mit automatischen Eskalationsregeln und Agentenbenachrichtigungen, wenn Fristen nÃ¤her rÃ¼cken.

Integrierte Wissensdatenbank

VerÃ¶ffentlichen Sie FAQ-Artikel fÃ¼r externe Kunden und interne Agenten gleichermaÃŸen, um wiederkehrende Tickets zu reduzieren und die ErstkontaktlÃ¶sung zu beschleunigen.

Leistungsstarke Automatisierung

Nutzen Sie die integrierten PostMaster-Filter, Ticket-Trigger und Scheduler-Jobs, um Tickets ohne manuellen Eingriff automatisch weiterzuleiten, zu beantworten und zu schlieÃŸen.

ITSM und CMDB

Erweitern Sie OTOBO mit dem ITSM-Modul, um Konfigurationselemente, Ã„nderungsanfragen und Servicekataloge in einer strukturierten CMDB zu verwalten.

Volltextsuche

Die Elasticsearch-Integration ermÃ¶glicht eine Sofortsuche Ã¼ber Millionen von Tickets, Notizen und AnhÃ¤ngen, wodurch die Reaktionszeiten der Agenten bei jeder Skalierung schnell bleiben.

Warum Sie OTOBO auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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