OTOBO mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Helpdesk- und Ticketsystem fÃ¼r IT-Service-Management, Kundenservice und Prozessautomatisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OTOBO erstellen kÃ¶nnen
OTOBO ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau â€“ Ticket-Warteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB â€“ ohne LizenzgebÃ¼hren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstÃ¼tzt die Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen standardmÃ¤ÃŸig erledigt.
Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle Ã¼ber alle Ticketdaten, KundendatensÃ¤tze und SLA-Berichte. Diese Vorlage stellt den vollstÃ¤ndigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB fÃ¼r die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten fÃ¼r die schnelle Volltextsuche Ã¼ber alle Tickets hinweg und Redis fÃ¼r Session-Caching und Performance.
Wichtige Funktionen von OTOBO
Mehrkanal-Ticketing
Empfangen und verwalten Sie Tickets von E-Mail, Webformularen und Telefon in einer einheitlichen Warteschlange mit vollstÃ¤ndigem PrÃ¼fverlauf und GesprÃ¤chsverlÃ¤ufen.
SLA und Eskalation
Definieren Sie Antwort- und LÃ¶sungsziele pro Warteschlange oder Kunde, mit automatischen Eskalationsregeln und Agentenbenachrichtigungen, wenn Fristen nÃ¤her rÃ¼cken.
Integrierte Wissensdatenbank
VerÃ¶ffentlichen Sie FAQ-Artikel fÃ¼r externe Kunden und interne Agenten gleichermaÃŸen, um wiederkehrende Tickets zu reduzieren und die ErstkontaktlÃ¶sung zu beschleunigen.
Leistungsstarke Automatisierung
Nutzen Sie die integrierten PostMaster-Filter, Ticket-Trigger und Scheduler-Jobs, um Tickets ohne manuellen Eingriff automatisch weiterzuleiten, zu beantworten und zu schlieÃŸen.
ITSM und CMDB
Erweitern Sie OTOBO mit dem ITSM-Modul, um Konfigurationselemente, Ã„nderungsanfragen und Servicekataloge in einer strukturierten CMDB zu verwalten.
Volltextsuche
Die Elasticsearch-Integration ermÃ¶glicht eine Sofortsuche Ã¼ber Millionen von Tickets, Notizen und AnhÃ¤ngen, wodurch die Reaktionszeiten der Agenten bei jeder Skalierung schnell bleiben.
Warum Sie OTOBO auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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