Dograh ist eine kostenlose Open-Source No-Code Plattform, mit der Sie KI-gestÃ¼tzte Sprachagenten erstellen und bereitstellen kÃ¶nnen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu mÃ¼ssen. Ihre Drag-and-Drop-OberflÃ¤che fÃ¼hrt Sie in weniger als zehn Minuten von der Idee zu einem live geschalteten, produktionsreifen Sprachagenten, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen, Echtzeit-Analysen und intelligenter Anrufweiterleitung, die von Anfang an integriert sind.

Das Selbst-Hosting von Dograh auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Konversationsdaten, Aufzeichnungen und Kundeninteraktionen auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was entscheidend fÃ¼r die DSGVO-KonformitÃ¤t und Branchen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz ist. Die enthaltenen PostgreSQL-, Redis- und MinIO-Komponenten liefern die Speicher- und Caching-Leistung, die Sprachinteraktionen mit geringer Latenz erfordern.