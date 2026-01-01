Dograh mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code Plattform zum Erstellen und Bereitstellen von KI-Sprachagenten in Minuten, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Dograh
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dograh erstellen kÃ¶nnen
Dograh ist eine kostenlose Open-Source No-Code Plattform, mit der Sie KI-gestÃ¼tzte Sprachagenten erstellen und bereitstellen kÃ¶nnen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu mÃ¼ssen. Ihre Drag-and-Drop-OberflÃ¤che fÃ¼hrt Sie in weniger als zehn Minuten von der Idee zu einem live geschalteten, produktionsreifen Sprachagenten, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen, Echtzeit-Analysen und intelligenter Anrufweiterleitung, die von Anfang an integriert sind.
Das Selbst-Hosting von Dograh auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Konversationsdaten, Aufzeichnungen und Kundeninteraktionen auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was entscheidend fÃ¼r die DSGVO-KonformitÃ¤t und Branchen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz ist. Die enthaltenen PostgreSQL-, Redis- und MinIO-Komponenten liefern die Speicher- und Caching-Leistung, die Sprachinteraktionen mit geringer Latenz erfordern.
Wichtige Funktionen von Dograh
No-Code Agent-Baukasten
Drag-and-Drop-Workflows ermÃ¶glichen nicht-technischen Nutzern, vollstÃ¤ndige SprachdialogablÃ¤ufe zu gestalten, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen.
30+ SprachunterstÃ¼tzung
Native mehrsprachige Sprachsynthese und -erkennung ermÃ¶glicht Kundeninteraktionen in der Sprache, die Ihre Nutzer bevorzugen.
Intelligente Anrufweiterleitung
Komplexe Anfragen werden automatisch an menschliche Mitarbeiter weitergeleitet, wobei die KI Routineanfragen effizient bearbeitet.
Echtzeit-Analyse
Live-Dashboards liefern GesprÃ¤chsmetriken, Abschlussquoten und die Agentenleistung, damit Sie kontinuierlich optimieren kÃ¶nnen.
Datenschutzorientierte Architektur
Alle GesprÃ¤chsdaten bleiben auf Ihrer Infrastruktur, wodurch es einfach wird, die Anforderungen der DSGVO und der Branchenvorschriften zu erfÃ¼llen.
Warum Sie Dograh auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.