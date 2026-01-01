Invidious mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube – sehen Sie Videos ohne Werbung, Tracking oder ein Google-Konto an.
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Was Sie mit Invidious erstellen können
Invidious ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube, das es Zuschauern ermöglicht, Videos anzusehen, Kanäle zu durchsuchen und Abonnements zu verfolgen, ohne sich dem Tracking, der Werbung oder den Kontoanforderungen von YouTube auszusetzen. Die Web-UI ruft Videodaten über einen serverseitigen Proxy ab, sodass YouTube niemals die IP-Adresse, den Browser-Fingerprint oder die Session-Cookies des Zuschauers sieht – nur die IP der Invidious-Instanz erscheint in den YouTube-Protokollen.
Das Selbst-Hosting von Invidious auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein persönliches, werbefreies YouTube-Seherlebnis sowie die Möglichkeit, es mit Freunden und Familie zu teilen. Abonnements, Wiedergabelisten und der Wiedergabeverlauf befinden sich in einer privaten PostgreSQL-Datenbank auf Ihrem Server und nicht in Ihrem Google-Konto, und RSS-Feeds ermöglichen es Ihnen, Kanäle zu verfolgen, ohne jemals youtube.com öffnen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Invidious
Ohne Tracking oder Werbung
Videos werden über Ihren Server geleitet, sodass YouTube niemals die IP-Adressen der Zuschauer, Browser-Fingerabdrücke oder Verhaltensdaten sieht — und es gibt keine Pre-Roll- oder Mid-Roll-Anzeigen.
Kein Google-Konto erforderlich
Videos ansehen, Kanäle abonnieren, Wiedergabelisten erstellen und den Wiedergabeverlauf verfolgen, ohne sich jemals bei einem Google-Konto anzumelden oder die Nutzungsbedingungen von YouTube zu akzeptieren.
Abonnements und Feeds
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle über ein lokales Konto auf Ihrer Invidious-Instanz, mit optionalen RSS-Feeds, um Kanälen in jedem Feed-Reader zu folgen.
Qualität und Codec-Auswahl
Wählen Sie Videoqualität, Codec (VP9, AV1, H.264) und Audiosprache manuell, anstatt die automatische Qualitätseinstellung von YouTube für Sie entscheiden zu lassen.
Dunkelmodus und Designs
Mehrere integrierte Themes, darunter ein klarer Dunkelmodus, sowie eine ausgefeilte, minimale Benutzeroberfläche ohne die Empfehlungs-Engine von YouTube oder überladene Seitenleiste.
JSON API für Tools
Umfassende REST API stellt Videodaten, Kanalinformationen und Suchergebnisse bereit, sodass externe Tools ohne HTML-Scraping integrieren können.
Warum Sie Invidious auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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