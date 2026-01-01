Invidious ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube, das es Zuschauern ermöglicht, Videos anzusehen, Kanäle zu durchsuchen und Abonnements zu verfolgen, ohne sich dem Tracking, der Werbung oder den Kontoanforderungen von YouTube auszusetzen. Die Web-UI ruft Videodaten über einen serverseitigen Proxy ab, sodass YouTube niemals die IP-Adresse, den Browser-Fingerprint oder die Session-Cookies des Zuschauers sieht – nur die IP der Invidious-Instanz erscheint in den YouTube-Protokollen.

Das Selbst-Hosting von Invidious auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein persönliches, werbefreies YouTube-Seherlebnis sowie die Möglichkeit, es mit Freunden und Familie zu teilen. Abonnements, Wiedergabelisten und der Wiedergabeverlauf befinden sich in einer privaten PostgreSQL-Datenbank auf Ihrem Server und nicht in Ihrem Google-Konto, und RSS-Feeds ermöglichen es Ihnen, Kanäle zu verfolgen, ohne jemals youtube.com öffnen zu müssen.