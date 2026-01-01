Open Dronelog als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Analyse-Tool für DJI- und Litchi-Drohnenflugprotokolle mit 3D-Karten, Telemetrie-Diagrammen und druckbaren Flugberichten.
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Was Sie mit Open Dronelog erstellen können
Open Dronelog ist ein Open-Source-Analysetool für Drohnenflugprotokolle, das DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und diese über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Flugverläufe hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleiben jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jede Telemetrieprobe auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischem Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.
Das Selbsthosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnenseriennummern und den Batterieverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz über ein gesamtes Drohnenteam hinweg teilen, ohne Gebühren pro Pilot.
Wichtige Funktionen von Open Dronelog
Multiformat-Log-Import
Importieren Sie DJI .txt-, Litchi CSV- und Airdata-Exporte mit automatischer Einheitserkennung, intelligenter Deduplizierung und optionalen Parser-Plugins von Drittanbietern.
Interaktive Flugkarten
Flüge auf einer 3D-Karte wiedergeben, mit auswählbaren Satelliten-, topografischen oder OpenStreetMap-Ebenen, variabler Geschwindigkeitsregelung und Live-RC-Stick-Visualisierung.
Telemetriediagramme
Synchronisierte Drag-to-Zoom-Diagramme für Höhe, Geschwindigkeit, Batteriezellenspannungen, Lage, RC-Signal, GPS und Entfernung zum Startpunkt für jeden Flug.
Akkuzustandsüberwachung
Zyklenzählungen pro Batterie, der Verlauf der Vollladekapazität und Trends der Nutzungsminuten helfen Ihnen, eine Verschlechterung zu erkennen, bevor eine Batterie im Flug ausfällt.
Druckbare Flugberichte
Erstellen Sie konfigurierbare A4-HTML-Berichte mit auswählbaren Feldgruppen, Wetterdaten und tagesweiser Gruppierung, die direkt als PDF für Behörden gedruckt werden können.
Local-First-Speicher
Alle Flüge sind in einer lokalen DuckDB-Datenbank gespeichert, mit CSV-, JSON-, GPX- und KML-Export sowie vollständiger Sicherung und Wiederherstellung — kein Cloud-Upload erforderlich.
Warum Sie Open Dronelog auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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