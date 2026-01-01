Open Dronelog ist ein Open-Source-Analysetool für Drohnenflugprotokolle, das DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und diese über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Flugverläufe hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleiben jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jede Telemetrieprobe auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischem Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.

Das Selbsthosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnenseriennummern und den Batterieverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz über ein gesamtes Drohnenteam hinweg teilen, ohne Gebühren pro Pilot.