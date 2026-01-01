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Selbstgehostetes Analyse-Tool für DJI- und Litchi-Drohnenflugprotokolle mit 3D-Karten, Telemetrie-Diagrammen und druckbaren Flugberichten.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Open Dronelog erstellen können

Open Dronelog ist ein Open-Source-Analysetool für Drohnenflugprotokolle, das DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und diese über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Flugverläufe hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleiben jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jede Telemetrieprobe auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischem Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.

Das Selbsthosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnenseriennummern und den Batterieverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz über ein gesamtes Drohnenteam hinweg teilen, ohne Gebühren pro Pilot.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Open Dronelog

Multiformat-Log-Import

Importieren Sie DJI .txt-, Litchi CSV- und Airdata-Exporte mit automatischer Einheitserkennung, intelligenter Deduplizierung und optionalen Parser-Plugins von Drittanbietern.

Interaktive Flugkarten

Flüge auf einer 3D-Karte wiedergeben, mit auswählbaren Satelliten-, topografischen oder OpenStreetMap-Ebenen, variabler Geschwindigkeitsregelung und Live-RC-Stick-Visualisierung.

Telemetriediagramme

Synchronisierte Drag-to-Zoom-Diagramme für Höhe, Geschwindigkeit, Batteriezellenspannungen, Lage, RC-Signal, GPS und Entfernung zum Startpunkt für jeden Flug.

Akkuzustandsüberwachung

Zyklenzählungen pro Batterie, der Verlauf der Vollladekapazität und Trends der Nutzungsminuten helfen Ihnen, eine Verschlechterung zu erkennen, bevor eine Batterie im Flug ausfällt.

Druckbare Flugberichte

Erstellen Sie konfigurierbare A4-HTML-Berichte mit auswählbaren Feldgruppen, Wetterdaten und tagesweiser Gruppierung, die direkt als PDF für Behörden gedruckt werden können.

Local-First-Speicher

Alle Flüge sind in einer lokalen DuckDB-Datenbank gespeichert, mit CSV-, JSON-, GPX- und KML-Export sowie vollständiger Sicherung und Wiederherstellung — kein Cloud-Upload erforderlich.

Warum Sie Open Dronelog auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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