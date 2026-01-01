Cross-seed mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisiertes Cross-Seeding-Tool, das passende Torrents auf privaten Trackern findet, um Ihr Seeding-Verhältnis zu maximieren.
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Was Sie mit Cross-seed erstellen können
Cross-seed ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das Torrent-Nutzern hilft, Cross-Seeds zu finden und hinzuzufügen – Torrents, die auf mehreren privaten Trackern existieren, aber identische Dateien teilen. Indem es Ihre bestehenden Downloads mit Indexern wie Prowlarr oder Jackett vergleicht, identifiziert es passende Releases und fügt sie automatisch Ihrem Torrent-Client hinzu, sodass Sie auf zusätzlichen Trackern seeden können, ohne Daten erneut herunterzuladen.
Der Betrieb von Cross-seed auf einem VPS gewährleistet einen kontinuierlichen 24/7 Betrieb und sucht nach neuen Cross-Seed-Möglichkeiten, sobald diese entstehen. Es integriert sich in beliebte Torrent-Clients wie qBittorrent, Deluge und rTorrent und unterstützt datenbasiertes Matching, das auch dann funktioniert, wenn sich Release-Namen über verschiedene Tracker hinweg unterscheiden.
Wichtige Funktionen von Cross-seed
Automatisches Cross-Seeding
Scannt Ihre bestehenden Downloads und findet passende Torrents auf anderen Trackern, damit Sie mehr seeden können, ohne etwas zusätzlich herunterzuladen.
Support für mehrere Tracker
Verbindet sich mit Prowlarr oder Jackett, um gleichzeitig Dutzende privater und öffentlicher Tracker über eine einzige Konfiguration zu durchsuchen.
Torrent-Client-Integration
Funktioniert nativ mit qBittorrent, Deluge, Transmission und rTorrent, um Cross-Seed-Torrents direkt in Ihren Client einzuschleusen.
Datenbasiertes Matching
Gleicht Torrents anhand von Dateiinhalten und -größe ab, anstatt nur anhand der Namen, und erkennt Cross-Seeds, selbst wenn sich die Veröffentlichungstitel zwischen den Trackern unterscheiden.
Daemon-Modus
Läuft als persistenter Hintergrunddienst, der neue Downloads überwacht und automatisch Cross-Seeding-Möglichkeiten in Echtzeit findet.
Warum Sie Cross-seed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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