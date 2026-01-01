Cross-seed ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das Torrent-Nutzern hilft, Cross-Seeds zu finden und hinzuzufügen – Torrents, die auf mehreren privaten Trackern existieren, aber identische Dateien teilen. Indem es Ihre bestehenden Downloads mit Indexern wie Prowlarr oder Jackett vergleicht, identifiziert es passende Releases und fügt sie automatisch Ihrem Torrent-Client hinzu, sodass Sie auf zusätzlichen Trackern seeden können, ohne Daten erneut herunterzuladen.

Der Betrieb von Cross-seed auf einem VPS gewährleistet einen kontinuierlichen 24/7 Betrieb und sucht nach neuen Cross-Seed-Möglichkeiten, sobald diese entstehen. Es integriert sich in beliebte Torrent-Clients wie qBittorrent, Deluge und rTorrent und unterstützt datenbasiertes Matching, das auch dann funktioniert, wenn sich Release-Namen über verschiedene Tracker hinweg unterscheiden.