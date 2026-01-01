Zipline mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
ShareX-kompatibler Datei- und Bild-Upload-Server mit einem eleganten Dashboard und integriertem Link-VerkÃ¼rzer.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zipline erstellen kÃ¶nnen
Zipline ist ein selbst gehosteter Datei- und Bild-Upload-Server, der fÃ¼r Power-User entwickelt wurde, die schnelles, zuverlÃ¤ssiges Teilen mit voller Kontrolle Ã¼ber ihre Daten benÃ¶tigen. Er unterstÃ¼tzt ShareX, Flameshot und andere Screenshot-Tools sofort einsatzbereit, was ihn zu einem nahtlosen Ersatz fÃ¼r Cloud-basierte Upload-Dienste wie Imgur oder file.io macht.
Ãœber einfache Uploads hinaus bietet Zipline URL-KÃ¼rzung, Code-Pastebins, Ordnerorganisation, Einbettungsanpassung und Benutzerverwaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet unbegrenzten Speicherplatz, keine DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen und vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re fÃ¼r jeden Upload.
Wichtige Funktionen von Zipline
ShareX-Integration
Die native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r ShareX, Flameshot und benutzerdefinierte Uploader ermÃ¶glicht es Ihnen, Screenshots in Sekundenschnelle aufzunehmen und zu teilen.
Integrierter URL-VerkÃ¼rzer
VerkÃ¼rzen Sie Links und laden Sie Dateien hoch â€“ alles von einem einzigen Dashboard aus, ohne einen separaten Dienst zu benÃ¶tigen.
Benutzerverwaltung
Erstellen Sie mehrere Konten mit individuellen Upload-Kontingenten, Berechtigungen und separaten Dateibibliotheken.
Einbettungsanpassung
Passen Sie OpenGraph-Einbettungen an, damit geteilte Links umfangreiche Vorschauen auf Discord, Slack und in sozialen Medien anzeigen.
Code-Pastebin
Teilen Sie Code-Snippets mit Syntaxhervorhebung, automatischer Spracherkennung und Ablaufoptionen.
Warum Sie Zipline auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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