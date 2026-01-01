Dufs mit 1 Klick bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Dateiserver mit einer Ã¼bersichtlichen Web-BenutzeroberflÃ¤che, WebDAV-UnterstÃ¼tzung und pfadbasierter Zugriffskontrolle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dufs erstellen kÃ¶nnen
Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, mit dem Sie Dateien Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che durchsuchen, hochladen, herunterladen und verwalten kÃ¶nnen. Es unterstÃ¼tzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kÃ¶nnen â€“ ohne zusÃ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerÃ¤t.
Das Selbst-Hosting von Dufs auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebÃ¼hren, DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese- und Schreibzugriffsregeln oder Nur-Lesezugriffsregeln pro Verzeichnis, schÃ¼tzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher Ã¼ber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.
Wichtige Funktionen von Dufs
Web-Dateibrowser
Dateien von jedem Browser aus durchsuchen, hochladen, herunterladen, umbenennen und lÃ¶schen, ohne zusÃ¤tzliche Client-Software zu installieren.
WebDAV-Protokoll
Binden Sie Ihren Dufs-Server als natives Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux ein, mithilfe der integrierten WebDAV-UnterstÃ¼tzung des Betriebssystems.
Pfadbasierte Zugriffskontrolle
Wenden Sie unterschiedliche Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Regeln auf verschiedene Verzeichnisse an, die jeweils durch individuelle Anmeldeinformationen geschÃ¼tzt sind.
Dateisuche und Vorschau
Durchsuchen Sie Ihre gespeicherten Dateien nach Namen und zeigen Sie eine Vorschau gÃ¤ngiger Formate wie Bilder, Text und Video direkt im Browser an.
Einzelcontainer
LÃ¤uft als einzelner, leichter Container ohne externe Datenbank â€” einfach zu sichern, zu migrieren und zu warten.
Warum Sie Dufs auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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