Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, mit dem Sie Dateien Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che durchsuchen, hochladen, herunterladen und verwalten kÃ¶nnen. Es unterstÃ¼tzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kÃ¶nnen â€“ ohne zusÃ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerÃ¤t.

Das Selbst-Hosting von Dufs auf Ihrem VPS hÃ¤lt Ihre Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebÃ¼hren, DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese- und Schreibzugriffsregeln oder Nur-Lesezugriffsregeln pro Verzeichnis, schÃ¼tzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher Ã¼ber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.