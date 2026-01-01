Flame ist eine selbst gehostete Startseite, die Ihren Server in einen organisierten Hub fÃ¼r all Ihre Anwendungen und Lesezeichen verwandelt. Alles wird Ã¼ber eine integrierte GUI verwaltet â€“ keine Konfigurationsdateien zum Bearbeiten, keine Neustarts erforderlich. FÃ¼gen Sie Anwendungen hinzu, organisieren Sie Lesezeichen und passen Sie das Aussehen vollstÃ¤ndig Ã¼ber den Browser an.

Im Gegensatz zu gehosteten Dashboard-Diensten lÃ¤uft Flame vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch Ihr Dienstinventar und Ihre Lesezeichen privat bleiben. Die Docker-Label-Integration erkennt automatisch laufende Container, sodass Ihr Dashboard aktuell bleibt, wenn Sie neue Dienste bereitstellen.