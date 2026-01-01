Flame mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Startseite und Heim-Dashboard fÃ¼r Ihre persÃ¶nlichen Server- und Homelab-Dienste.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Flame erstellen kÃ¶nnen
Flame ist eine selbst gehostete Startseite, die Ihren Server in einen organisierten Hub fÃ¼r all Ihre Anwendungen und Lesezeichen verwandelt. Alles wird Ã¼ber eine integrierte GUI verwaltet â€“ keine Konfigurationsdateien zum Bearbeiten, keine Neustarts erforderlich. FÃ¼gen Sie Anwendungen hinzu, organisieren Sie Lesezeichen und passen Sie das Aussehen vollstÃ¤ndig Ã¼ber den Browser an.
Im Gegensatz zu gehosteten Dashboard-Diensten lÃ¤uft Flame vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch Ihr Dienstinventar und Ihre Lesezeichen privat bleiben. Die Docker-Label-Integration erkennt automatisch laufende Container, sodass Ihr Dashboard aktuell bleibt, wenn Sie neue Dienste bereitstellen.
Wichtige Funktionen von Flame
GUI-basierte Verwaltung
Anwendungen und Lesezeichen direkt Ã¼ber die WeboberflÃ¤che hinzufÃ¼gen, aktualisieren und lÃ¶schen, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten zu mÃ¼ssen.
Docker-Auto-Erkennung
Erkennt automatisch laufende Container durch das Lesen von Docker-Labels und hÃ¤lt Ihr Dashboard mit den bereitgestellten Diensten synchron.
Integrierte Suche
Die integrierte Suchleiste unterstÃ¼tzt 11 Web-Suchanbieter und filtert lokale Apps und Lesezeichen in Echtzeit.
Benutzerdefinierte Themes
WÃ¤hlen Sie aus 15 integrierten Farbthemen oder erstellen Sie Ihr eigenes mit dem benutzerdefinierten Theme-Editor und CSS-Ãœberschreibungen.
Wetter-Widget
Zeigen Sie Live-Wetterbedingungen auf Ihrem Dashboard mithilfe eines kostenlosen Wetter-API-SchlÃ¼ssels und Ihrer Standortkoordinaten an.
Warum Sie Flame auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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