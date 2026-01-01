Mail-Archiver mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete E-Mail-Archivierungsplattform, die sich mit jedem IMAP- oder Microsoft 365-Postfach verbindet und jede Nachricht lokal aufbewahrt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Mail-Archiver
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mail-Archiver erstellen kÃ¶nnen
Mail-Archiver ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r E-Mail-Archivierung und -Suche, die auf ASP.NET Core und PostgreSQL basiert. Sie verbindet sich Ã¼ber die Graph API mit IMAP- und Microsoft 365-Konten und synchronisiert E-Mails automatisch nach einem konfigurierbaren Zeitplan, sodass Sie immer eine durchsuchbare, lokale Kopie jeder Nachricht und jedes Anhangs haben.
Das Selbst-Hosting Ihres E-Mail-Archivs gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Compliance, Audit-Trails und Langzeitspeicherung â€“ ohne Cloud-Zugriff durch Dritte, ohne GebÃ¼hren pro Postfach und ohne AbhÃ¤ngigkeit von der Aufbewahrungsrichtlinie Ihres E-Mail-Anbieters. E-Mails kÃ¶nnen als .mbox- oder .eml-Archive exportiert, in jedes Postfach wiederhergestellt oder innerhalb von Sekunden Ã¼ber Jahre hinweg durchsucht werden.
Wichtige Funktionen von Mail-Archiver
IMAP- und M365-Synchronisierung
Archiviert E-Mails automatisch aus jeder IMAP- oder Microsoft 365-Mailbox nach einem konfigurierbaren Zeitplan und hÃ¤lt Ihre lokale Kopie immer auf dem neuesten Stand.
Volltextsuche
Suchen Sie sofort in allen archivierten E-Mails und AnhÃ¤ngen, mit Filtern nach Absender, Datumsbereich und Postfach.
Exportieren und Wiederherstellen
Exportieren Sie ganze PostfÃ¤cher als .mbox- oder gezippte .eml-Dateien, oder stellen Sie ausgewÃ¤hlte E-Mails in jedes beliebige Zielpostfach wieder her.
Mehrbenutzerzugriff
Verwalten Sie mehrere Benutzer mit Admin-, Self-Manager- und Standardrollen, jeweils mit kontenbezogenen Berechtigungen und einem vollstÃ¤ndigen Zugriffsprotokoll.
Aufbewahrungsrichtlinien
E-Mails nach einer festgelegten Anzahl von Tagen automatisch vom Quell-Mailserver entfernen, wobei das lokale Archiv intakt bleibt.
MBox- und EML-Import
Importieren Sie bestehende .mbox- oder .eml-Archive bis zu 10 GB, um von anderen E-Mail-Clients oder Archivierungstools zu migrieren.
Warum Sie Mail-Archiver auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.