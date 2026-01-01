Prometheus sammelt Zeitreihenmetriken von Ihrer Infrastruktur und Ihren Anwendungen über ein Pull-basiertes HTTP-Modell, speichert sie in einer effizienten lokalen TSDB und stellt PromQL zur Verfügung – eine leistungsstarke Abfragesprache zum Aufteilen, Aggregieren und Alarmieren beliebiger Metriken. Zusammen mit Kubernetes aus der CNCF hervorgegangen, ist es die Monitoring-Grundlage, die von DevOps-Teams bei Unternehmen wie GitLab, DigitalOcean und Uber gewählt wird.

Der Betrieb von Prometheus auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen unbegrenzte Metrik-Erfassung zu festen Kosten, volle Kontrolle über Scrape-Intervalle und Aufbewahrungsfristen sowie eine native Integration mit Grafana, Alertmanager und Hunderten von Community-Exportern – ohne Cloud-Gebühren pro Metrik oder Datenabtastbeschränkungen.