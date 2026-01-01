October CMS in 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes PHP CMS, basierend auf dem Laravel-Framework, zum Erstellen moderner, flexibler Websites und Webanwendungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r October CMS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit October CMS erstellen kÃ¶nnen
October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Entwickelt fÃ¼r Entwickler und Content-Teams, kombiniert es eine Ã¼bersichtliche Backend-OberflÃ¤che mit einer leistungsstarken Theming- und Plugin-Architektur, was den Aufbau individueller Websites und Webanwendungen jeder KomplexitÃ¤t vereinfacht.
Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, Themes und Plugins ohne GebÃ¼hren pro Website oder Vendor Lock-in. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ã–kosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu anspruchsvollen Multi-Page-Plattformen.
Wichtige Funktionen von October CMS
Laravel-Stiftung
Basierend auf dem Laravel PHP-Framework, das Eloquent ORM, Artisan CLI und vertraute Konventionen bietet, die die Anpassung und Erweiterung fÃ¼r PHP-Entwickler unkompliziert gestalten.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Community- und offiziellen Plugins fÃ¼r Formulare, SEO, Galerien und Authentifizierung, ohne benutzerdefinierten Code zu schreiben.
Visueller Backend-Editor
Verwalten Sie Seiten, Layouts, Partials und InhaltsblÃ¶cke Ã¼ber eine intuitive Backend-OberflÃ¤che, ohne Dateien direkt auf dem Server zu bearbeiten.
Flexibles Themesystem
Erstellen oder passen Sie Themes mithilfe von Twig-Templating und YAML-definierten Komponentenkonfigurationen an, die die PrÃ¤sentation sauber von der Anwendungslogik trennen.
Headless-Inhalts-API
Stellen Sie Inhalte Ã¼ber REST-API-Endpunkte bereit, um Headless-Frontends neben traditionellen serverseitig gerenderten Seiten von derselben Installation zu betreiben.
Warum Sie October CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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