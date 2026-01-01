October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Entwickelt fÃ¼r Entwickler und Content-Teams, kombiniert es eine Ã¼bersichtliche Backend-OberflÃ¤che mit einer leistungsstarken Theming- und Plugin-Architektur, was den Aufbau individueller Websites und Webanwendungen jeder KomplexitÃ¤t vereinfacht.

Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, Themes und Plugins ohne GebÃ¼hren pro Website oder Vendor Lock-in. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ã–kosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu anspruchsvollen Multi-Page-Plattformen.