Umami ist eine schnelle Open-Source-Webanalyse-Plattform, die den Website-Traffic ohne Cookies, Fingerprinting oder websiteÃ¼bergreifende Datenfreigabe erfasst. Sie ist standardmÃ¤ÃŸig DSGVO-konform und somit eine direkte Alternative zu Google Analytics fÃ¼r Teams, die die PrivatsphÃ¤re der Besucher und die Datenhoheit priorisieren.

Das Selbst-Hosting von Umami auf einem VPS bedeutet, dass alle Besucherdaten auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Zugriff durch Dritte. Eine einzige PostgreSQL-gestÃ¼tzte Installation kann mehrere Websites, benutzerdefinierte Ereignisse und UTM-Kampagnen Ã¼ber ein Ã¼bersichtliches Echtzeit-Dashboard verfolgen, das Ihrem gesamten Team zugÃ¤nglich ist.