Umami Analytics mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Open-Source-Webanalyse-Alternative zu Google Analytics, ohne Cookies und standardmÃ¤ÃŸig DSGVO-konform.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Umami Analytics
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Umami Analytics erstellen kÃ¶nnen
Umami ist eine schnelle Open-Source-Webanalyse-Plattform, die den Website-Traffic ohne Cookies, Fingerprinting oder websiteÃ¼bergreifende Datenfreigabe erfasst. Sie ist standardmÃ¤ÃŸig DSGVO-konform und somit eine direkte Alternative zu Google Analytics fÃ¼r Teams, die die PrivatsphÃ¤re der Besucher und die Datenhoheit priorisieren.
Das Selbst-Hosting von Umami auf einem VPS bedeutet, dass alle Besucherdaten auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Zugriff durch Dritte. Eine einzige PostgreSQL-gestÃ¼tzte Installation kann mehrere Websites, benutzerdefinierte Ereignisse und UTM-Kampagnen Ã¼ber ein Ã¼bersichtliches Echtzeit-Dashboard verfolgen, das Ihrem gesamten Team zugÃ¤nglich ist.
Wichtige Funktionen von Umami Analytics
Cookie-freies Tracking
Umami sammelt Analysedaten ohne Cookies oder persistente Identifikatoren und gewÃ¤hrleistet so standardmÃ¤ÃŸig die Einhaltung der DSGVO und CCPA.
Multisite-UnterstÃ¼tzung
Verfolgen Sie unbegrenzt viele Websites von einer einzigen Umami-Installation aus mit separaten Dashboards und isolierten Daten fÃ¼r jede Eigenschaft.
Benutzerdefinierte Ereignisse
Verfolgen Sie Button-Klicks, FormularÃ¼bermittlungen, Downloads und jede benutzerdefinierte Benutzerinteraktion Ã¼ber standardmÃ¤ÃŸige Seitenaufrufe hinaus.
Echtzeit-Dashboard
Sehen Sie Live-Besucherzahlen, Top-Seiten, Referrer-Quellen und GerÃ¤teaufschlÃ¼sselungen, die in Echtzeit und ohne Seitenaktualisierung aktualisiert werden.
UTM-Kampagnen-Tracking
Messen Sie die Leistung von Marketingkampagnen, indem Sie UTM-Parameter auf all Ihren getrackten Websites nachverfolgen.
Warum Sie Umami Analytics auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.