Hermes WebUI mit 1 Klick bereitstellen.
Full-Stack-Hermes-Bereitstellung, die den Hermes KI-Agenten mit einer schnellen, selbst gehosteten Web-Chat-BenutzeroberflÃ¤che koppelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hermes WebUI erstellen kÃ¶nnen
Hermes WebUI ist eine leichtgewichtige Open-Source-Webanwendung, die den Hermes KI-Agenten â€” einen selbstverbessernden, stÃ¤ndig aktiven Agenten von Nous Research â€” mit nahezu 1:1 CLI-ParitÃ¤t in Ihren Browser bringt. Diese Vorlage bÃ¼ndelt die WebUI zusammen mit dem Upstream Hermes Agent Gateway, sodass eine einzige Bereitstellung Ihnen sowohl die Browser-Chat-OberflÃ¤che als auch den langlaufenden Agenten bietet, der sie antreibt.
Das Selbst-Hosting von Hermes WebUI auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Konversationen, den Agenten-Speicher, FÃ¤higkeiten und Anbieter-API-SchlÃ¼ssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Sie wÃ¤hlen die Modellanbieter, Sie behalten die Sitzungen, und Sie erreichen den Agenten sicher vom Desktop oder MobilgerÃ¤t aus, ohne Daten Ã¼ber ein Drittanbieter-SaaS zu senden.
Wichtige Funktionen von Hermes WebUI
GebÃ¼ndelter Agent + WebUI
Liefert das Upstream Hermes Agent Gateway und die WebUI zusammen mit einem gemeinsamen Status-Volume, damit Sitzungen, FÃ¤higkeiten und Speicher Neustarts Ã¼berleben und von beiden OberflÃ¤chen wiederverwendet werden.
VollstÃ¤ndige CLI ParitÃ¤t
Alles, was man im Hermes-Terminal tun kann â€“ Chat, Tools, Terminplanung, GedÃ¤chtnis, FÃ¤higkeiten â€“ ist Ã¼ber dieselbe WeboberflÃ¤che erreichbar.
Drei-Panel-Arbeitsbereichslayout
Sitzungen und Navigation links, Chat in der Mitte und ein Live-Arbeitsbereichs-Dateibrowser rechts mit Inline-Vorschauen.
Streaming mit Toolkarten
Server-seitiges Token-Streaming, Inline-Tool-Aufrufkarten, Mermaid-Diagramme, Syntaxhervorhebung und ein Kontextnutzungsring, der in die Composer-FuÃŸzeile integriert ist.
Mobile-First PWA
Responsives mobiles Layout mit Hamburger-MenÃ¼ und Touch-Steuerung â€” installieren Sie es auf Ihrem Startbildschirm und steuern Sie Hermes von Ihrem Telefon aus.
Anbieter-agnostische Modelle
Integrieren Sie OpenAI-, Anthropic-, Google- oder OpenRouter-SchlÃ¼ssel bei der Bereitstellung und wechseln Sie in der BenutzeroberflÃ¤che Ã¼ber ein dynamisches Dropdown-MenÃ¼ zwischen Modellen.
Warum Sie Hermes WebUI auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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