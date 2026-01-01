Hermes WebUI ist eine leichtgewichtige Open-Source-Webanwendung, die den Hermes KI-Agenten â€” einen selbstverbessernden, stÃ¤ndig aktiven Agenten von Nous Research â€” mit nahezu 1:1 CLI-ParitÃ¤t in Ihren Browser bringt. Diese Vorlage bÃ¼ndelt die WebUI zusammen mit dem Upstream Hermes Agent Gateway, sodass eine einzige Bereitstellung Ihnen sowohl die Browser-Chat-OberflÃ¤che als auch den langlaufenden Agenten bietet, der sie antreibt.

Das Selbst-Hosting von Hermes WebUI auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Konversationen, den Agenten-Speicher, FÃ¤higkeiten und Anbieter-API-SchlÃ¼ssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Sie wÃ¤hlen die Modellanbieter, Sie behalten die Sitzungen, und Sie erreichen den Agenten sicher vom Desktop oder MobilgerÃ¤t aus, ohne Daten Ã¼ber ein Drittanbieter-SaaS zu senden.