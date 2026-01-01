Readeck ist ein leichtgewichtiger Open-Source-Lesezeichen-Manager und eine Read-it-later-Anwendung, die den lesbaren Text, Bilder und Artikel von jeder URL in dem Moment erfasst, in dem Sie sie speichern. Jedes Lesezeichen wird als ein einziges, unveränderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass Ihre gespeicherten Artikel verfügbar bleiben, selbst wenn die Originalseite sich ändert oder aus dem Web verschwindet.

Das Selbst-Hosting von Readeck auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste, Markierungen und Labels vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Tracking durch Dritte, ohne Gebühren pro Konto und ohne das Risiko, dass ein kostenpflichtiger Dienst eingestellt wird. Ein einziges Go-Binary, gestützt auf SQLite, bedeutet einen sehr geringen Ressourcenverbrauch und eine reibungslose Erfahrung selbst auf kleinen VPS-Tarifen.