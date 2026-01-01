Readeck mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Später-lesen- und Lesezeichen-Manager, der den lesbaren Inhalt jeder Webseite für immer speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readeck erstellen können
Readeck ist ein leichtgewichtiger Open-Source-Lesezeichen-Manager und eine Read-it-later-Anwendung, die den lesbaren Text, Bilder und Artikel von jeder URL in dem Moment erfasst, in dem Sie sie speichern. Jedes Lesezeichen wird als ein einziges, unveränderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass Ihre gespeicherten Artikel verfügbar bleiben, selbst wenn die Originalseite sich ändert oder aus dem Web verschwindet.
Das Selbst-Hosting von Readeck auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste, Markierungen und Labels vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Tracking durch Dritte, ohne Gebühren pro Konto und ohne das Risiko, dass ein kostenpflichtiger Dienst eingestellt wird. Ein einziges Go-Binary, gestützt auf SQLite, bedeutet einen sehr geringen Ressourcenverbrauch und eine reibungslose Erfahrung selbst auf kleinen VPS-Tarifen.
Wichtige Funktionen von Readeck
Langzeitarchivierung
Jedes Lesezeichen wird als unveränderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass gespeicherte Artikel lesbar bleiben, selbst wenn die Originalseite nicht mehr existiert.
EPUB- und OPDS-Export
Exportieren Sie jeden Artikel oder jede Sammlung als EPUB und greifen Sie direkt von E-Readern, die OPDS-Kataloge unterstützen, auf Ihre Bibliothek zu.
Highlights und Labels
Markieren Sie wichtige Passagen und organisieren Sie Lesezeichen mit Labels, Favoriten und Archiven, um sie später schnell wiederzufinden.
Smarte Kollektionen
Speichern Sie Suchanfragen als Sammlungen, um Lesezeichen automatisch nach Label, Website oder jedem anderen von Ihnen definierten Filter zu gruppieren.
Volltextsuche
Suchen Sie in Artikeltiteln, Inhalten und Beschriftungen, um sofort jeden Abschnitt aus Ihrer gespeicherten Bibliothek zu finden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten mit einem Klick über die offiziellen Firefox- und Chrome-Erweiterungen – ganz ohne Kopieren und Einfügen.
Warum Sie Readeck auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.