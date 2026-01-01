Bis zu 69 % Rabatt auf Readeck

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Selbstgehosteter Später-lesen- und Lesezeichen-Manager, der den lesbaren Inhalt jeder Webseite für immer speichert.

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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Readeck erstellen können

Readeck ist ein leichtgewichtiger Open-Source-Lesezeichen-Manager und eine Read-it-later-Anwendung, die den lesbaren Text, Bilder und Artikel von jeder URL in dem Moment erfasst, in dem Sie sie speichern. Jedes Lesezeichen wird als ein einziges, unveränderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass Ihre gespeicherten Artikel verfügbar bleiben, selbst wenn die Originalseite sich ändert oder aus dem Web verschwindet.

Das Selbst-Hosting von Readeck auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste, Markierungen und Labels vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Tracking durch Dritte, ohne Gebühren pro Konto und ohne das Risiko, dass ein kostenpflichtiger Dienst eingestellt wird. Ein einziges Go-Binary, gestützt auf SQLite, bedeutet einen sehr geringen Ressourcenverbrauch und eine reibungslose Erfahrung selbst auf kleinen VPS-Tarifen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Readeck

Langzeitarchivierung

Jedes Lesezeichen wird als unveränderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass gespeicherte Artikel lesbar bleiben, selbst wenn die Originalseite nicht mehr existiert.

EPUB- und OPDS-Export

Exportieren Sie jeden Artikel oder jede Sammlung als EPUB und greifen Sie direkt von E-Readern, die OPDS-Kataloge unterstützen, auf Ihre Bibliothek zu.

Highlights und Labels

Markieren Sie wichtige Passagen und organisieren Sie Lesezeichen mit Labels, Favoriten und Archiven, um sie später schnell wiederzufinden.

Smarte Kollektionen

Speichern Sie Suchanfragen als Sammlungen, um Lesezeichen automatisch nach Label, Website oder jedem anderen von Ihnen definierten Filter zu gruppieren.

Volltextsuche

Suchen Sie in Artikeltiteln, Inhalten und Beschriftungen, um sofort jeden Abschnitt aus Ihrer gespeicherten Bibliothek zu finden.

Browser-Erweiterungen

Speichern Sie Seiten mit einem Klick über die offiziellen Firefox- und Chrome-Erweiterungen – ganz ohne Kopieren und Einfügen.

Warum Sie Readeck auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Alternative zu Notion

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tägliche Check-ins und Erfolgsserien

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