Gramps Web ist die kollaborative Web-OberflÃ¤che fÃ¼r Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogie-Plattform. Sie verwandelt Ihre private Familienstammbaum-Datenbank in eine Mehrbenutzer-Webanwendung â€“ von jedem Browser aus zugÃ¤nglich â€“ komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analyse-Tools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogie-Diensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, lÃ¤uft Gramps Web vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jeder Vorfahreneintrag, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleibt.

Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Gramps-Desktop-Daten direkt importiert werden und Ã¼ber die Web-OberflÃ¤che vorgenommene Ã„nderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Baumbesitzer und Administrator.