Gramps Web mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen, Erkunden und Teilen von StammbÃ¤umen von jedem Browser aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gramps Web erstellen kÃ¶nnen
Gramps Web ist die kollaborative Web-OberflÃ¤che fÃ¼r Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogie-Plattform. Sie verwandelt Ihre private Familienstammbaum-Datenbank in eine Mehrbenutzer-Webanwendung â€“ von jedem Browser aus zugÃ¤nglich â€“ komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analyse-Tools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogie-Diensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, lÃ¤uft Gramps Web vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jeder Vorfahreneintrag, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleibt.
Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Gramps-Desktop-Daten direkt importiert werden und Ã¼ber die Web-OberflÃ¤che vorgenommene Ã„nderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Baumbesitzer und Administrator.
Wichtige Funktionen von Gramps Web
Interaktive StammbÃ¤ume
FÃ¤cherdiagramme, Stammbaumansichten, NachkommenbÃ¤ume und Zeitleisten-Visualisierungen bieten verschiedene Perspektiven auf Ihre Familiengeschichte im Browser.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Ihren Stammbaum sofort nach jeder Person, jedem Ort, jedem Ereignis, jeder Quelle und jeder Notiz â€“ einschlieÃŸlich der Inhalte in angehÃ¤ngten Dokumenten und Medien.
Desktop-Synchronisierung
Verwendet das native Gramps-Datenbankformat fÃ¼r die bidirektionale Synchronisierung mit der Gramps-Desktop-App, damit Web- und Desktop-Bearbeitungen synchron bleiben.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Laden Sie Familienmitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen ein â€“ Redakteure kÃ¶nnen DatensÃ¤tze hinzufÃ¼gen, wÃ¤hrend Betrachter diese nur einsehen kÃ¶nnen, wodurch Ihre Daten organisiert bleiben.
DNA-Analyse-Tools
Chromosomen-Browser, Visualisierung gemeinsamer DNA-Segmente und Kit-Verwaltung zur Integration genetischer Genealogiedaten neben traditionellen Aufzeichnungen.
Warum Sie Gramps Web auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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