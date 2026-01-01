Odoo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source ERP- und CRM-Suite, die Vertrieb, Buchhaltung, Bestandsverwaltung, E-Commerce und mehr in einer integrierten Plattform umfasst.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Odoo erstellen können
Odoo ist eine umfassende Open-Source-Unternehmensmanagement-Suite, die von über 10 Millionen Nutzern in 120 Ländern verwendet wird. Sein modularer Aufbau ermöglicht es Ihnen, mit den benötigten Anwendungen zu beginnen – CRM, Buchhaltung, Inventarverwaltung, E-Commerce oder Projektmanagement – und diese bei Bedarf zu erweitern, alles über eine einzige, einheitliche Oberfläche.
Das Selbst-Hosting von Odoo auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementkosten pro Benutzer, hält alle Ihre Geschäftsdaten unter Ihrer Kontrolle und gibt Ihnen die Freiheit, benutzerdefinierte Module und Integrationen ohne Einschränkungen zu installieren. Diese Vorlage enthält PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung.
Wichtige Funktionen von Odoo
Integriertes CRM & Vertrieb
Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Pipelines und automatisieren Sie Nachfassaktionen in einem CRM, das direkt mit der Rechnungsstellung und dem Lagerbestand verbunden ist.
Integrierter E-Commerce
Starten Sie einen Online-Shop mit einem Drag-and-Drop Website-Baukasten, Produktkatalog und Zahlungs-Gateway-Integrationen.
Buchhaltung & Rechnungsstellung
Verwalten Sie die Rechnungsstellung in mehreren Währungen, die Steuerkonformität und den Bankabgleich ohne ein separates Buchhaltungstool.
Inventar & Fertigung
Lagerbestände in mehreren Lagern verwalten, MRP-Workflows ausführen und die Produktion mit Barcode-Scanning-Unterstützung verfolgen.
Modularer App-Store
Wählen Sie aus über 30.000 Drittanbieter-Modulen, um Odoo mit branchenspezifischen Workflows und Integrationen zu erweitern.
Warum Sie Odoo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.